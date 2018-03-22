Ширвиндт: Федор Добронравов выйдет на сцену не ранее 1 апреля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Федор Добронравов, ведущий актер Московского Театра сатиры, вернется к работе не ранее 1 апреля, так как врачи планируют выписать артиста из клиники 31 марта. Об этом сообщил в четверг ТАСС художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.

"Сейчас состояние здоровья Федора Добронравова нормализовалось, он идет на поправку, - сказал Ширвиндт. - Врачи планируют выписать Федора из клиники 31 марта, так что 1 апреля он уже сможет вновь выйти на сцену".

Однако по 31 марта включительно, подчеркнул Ширвиндт, все спектакли с участием Добронравова заменят.

"И хотя строить прогнозы - дело неблагодарное, я все же очень надеюсь, что 1 апреля Федор вернется к работе, и мы вместе, согласно афише, сыграем в спектакле "Где мы?!", - заявил худрук Театра сатиры, который также занят в постановке.

Добронравов служит в Московском театре сатиры с 2003 года. В репертуаре артиста пять спектаклей. Он также известен по комедийному скетч-шоу "6 кадров", сериалу "Сваты".