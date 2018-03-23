В "Манеже" откроется Московский культурный форум

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московский культурный форум открывается в пятницу в Центральном выставочном зале "Манеж", он продлится до 25 марта, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Участников форума ожидает программа, разделенная на деловую часть (для специалистов культуры) и фестивально-образовательную (для посетителей), отметили в пресс-службе. "В этом году форум откроет еще больше интересного и прекрасного не только для ценителей и профессионалов искусства, но и для простых любителей, у кого есть интерес к творчеству. Программа большая и насыщенная, каждый посетитель останется доволен", - привели в пресс-службе слова руководителя департамента культуры города Москвы Александра Кибовского.

На площадках форума пройдет более 800 спектаклей, концертов, творческих встреч и дискуссий. Среди участников - журналист Владимир Познер, актриса Лия Ахеджакова, директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий, писатель Михаил Жванецкий, саксофонист Игорь Бутман.

Памяти мастеров

Часть программы форума посвятят ушедшему из жизни 12 марта Олегу Табакову. В "Манеже" представят специальный стенд, посвященный памяти артиста. На площадке форума все желающие смогут оставить запись в Книге памяти Олега Табакова. В рамках программы кинолектория форума в пятницу пройдет показ фильма Александра Митты "Гори, гори, моя звезда" (1969) с Олегом Табаковым в главной роли, а в театре Олега Табакова покажут документальный фильм "Семейное дело. Театр Табакова" (Сцена на Сухаревской).

Форум будет посвящен памяти и других деятелей искусства, внесших весомый вклад в культурную жизнь российского общества. 23 марта зрители увидят музыкально-литературный спектакль "Дороги Высоцкого". Никита Высоцкий расскажет о днях, проведенных с отцом, прочитает несколько его стихотворений. С произведениями, посвященными Высоцкому, выступит народный артист России Александр Домогаров в сопровождении оркестра под управлением Тимура Ведерникова.

К 90-летию Эльдара Рязанова организаторы подготовили концертную программу "Необъятный Рязанов". В программе примут участие актриса Лия Ахеджакова, кинорежиссер Николай Лебедев, певцы Методие Бужор и Анна Бутурлина, органистка Екатерина Мельникова. Также в рамках программы пройдет театрально-поэтическое представление "Площадь Революции", посвященное 125-летию Владимира Маяковского ("Центр драматургии и режиссуры").

Ночь театров

В субботу, 24 марта, в преддверии Всемирного дня театра (27 марта) пройдет традиционная акция "Ночь театров". Ее центральная тема в этом году - "Театральные семьи. Театральные легенды". Гости форума смогут увидеть оперное дефиле от театра "Геликон-опера", одноактный спектакль "Эквус" от театра "Балет Москва", поэтическо-музыкальную программу от театра "Практика", фрагменты из спектакля Центра им. Мейерхольда "Июльансамбль", а также театрально-цирковой перфоманс от артистов труппы "Центра Славы Полунина", обращенный к творчеству Александра Вертинского.

Кроме того, зрителям представят сцены из спектакля "Беги, Алиса, беги", приуроченного к юбилею Владимира Высоцкого (Театр на Таганке). В полночь начнется презентация второго Московского чемпионата по актерской импровизации "Импровизационный БАТЛ". В нем примут участие команды из восьми столичных театров, в том числе Театр им. М. Н. Ермоловой, Театр Романа Виктюка, Мастерская Петра Фоменко и другие. Акция начнется в 21 час и продлится до 3 часов ночи.

Кинолекторий

Самым маленьким посетителям представят лучшие ленты Большого фестиваля мультфильмов и Открытого фестиваля анимационного кино. Среди них "Дракоша Тоша" - серия "Подкроватные монстры", "Лунтик и его друзья" - серия "Кинозвезды", "Большой маленький кот", "Тучка и кит" и другие. А киностудия "Союзмультфильм" покажет свои новые мультфильмы - "Привередливая мышка", "Почему исчезли динозавры", "Бегемот и компот", "Очень одинокий петух" и другие. Всего покажут 24 картины, также организаторы проведут кинопоказ с пленки - зрители увидят фильмы Андрея Тарковского "Каток и скрипка" (1960), "Ягодка любви" Александра Довженко (1926).

Этот раздел включит не только кинопоказы, но и дискуссии. В субботу пройдет круглый стол "Киноклубы в России: точки роста", организованный Союзом кинематографистов России. Среди участников - режиссер Владимир Хотиненко, член экспертного совета Министерства культуры РФ Олег Иванов, генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко. В рамках программы организаторы проведут круглый стол "Бум российского регионального кино", в котором примут участие генеральный продюсер кинокомпании "Чеченфильм" Беслан Терекбаев, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов и другие.

В рамках программы также пройдут творческие встречи с Михаилом Жванецким и Владимиром Познером, концерты Хора Турецкого и Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром. Вход на форум свободный.

Московский культурный форум проводится департаментом культуры Москвы с 2016 года. За два года посетители форума получили более 18 тыс. книг, 7500 участников записались в библиотеки и около 1300 - в кружки и клубы, а акцию "Ночь театров" посетили более 14 тысяч человек.