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В Южно-Сахалинске откроется выставка, созданная в рамках кинофестиваля "Край света"

Культура
23 марта, 0:23 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 23, марта. /ТАСС

Авторами выставки выступают более 80 человек

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Выставка "Сахалин. Автобиография", созданная в рамках кинофестиваля "Край света" и рассказывающая о разных поколениях людей, живущих на острове, откроется в пятницу в Южно-Сахалинске.

"Для нас, возможно, это самое важное событие за многолетнюю историю нашей работы здесь и многолетнюю историю фестиваля "Край света", - сказал генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович. По его словам, в основе выставки - этапная работа четырех творческих мастерских Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" (анимационная мастерская для детей "Острова", кинолаборатория для подростков, мастерская урбанистики "Сделай сам" и мастерская журналистики "Большая история").

Выставочное пространство разделят на две части. Одна часть будет более привычной: тексты, картинки, объемные предметы. Вторая - фактически кинозал, в котором установлено три экрана, где можно увидеть часовой видеоролик - проекты всех мастерских, своеобразное "путешествие в сознание людей разных поколений, живущих на Сахалине".

Авторами выставки выступают более 80 человек. "В фокусе внимания каждого из них - частные истории, которые они рассказывают с помощью современных технологий. Из них складывается непарадный портрет Сахалина, увиденный внимательным и умным взглядом", - сказал Агранович.

Он отметил, что выставка - приглашение к разговору, демонстрация различных подходов к вещам, которые привычны. "Она рассказывает, в каких отношениях можно находиться со своей собственной жизнью и контекстом, в котором она проистекает. И мы вправе рассчитывать, что выставка, побывав здесь, имеет все основания поездить по стране. Она рассказывает о Сахалине не только сахалинцам, но и людям, которые здесь не бывали", - сказал продюсер.

О фестивале

Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" учрежден министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. В 2018 году фестиваль пройдет восьмой раз.

Кроме Гран-при фестиваля, денежный эквивалент которого составляет 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.

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