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Театр "Балтийский дом" покажет премьеру спектакля "Театральный роман" по Булгакову

Культура
23 марта, 0:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Режиссер-постановщик спектакля Леонид Алимов назвал новую постановку своим признанием любви к театру

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет в пятницу премьеру трагикомедии "Театральный роман" по одноименному произведению Михаила Булгакова. Первые показы приурочены к Международному дню театра.

"В спектакле речь идет о закулисном мире театра, и кому-то может показаться, что это очень узкая специальная тема - производственный роман. На самом же деле он поднимает общечеловеческие темы и откликается на всевозможные коллизии человеческого общежития. Обобщения, к которым приходит Булгаков, и эти невероятно объемные характеры, которые он вырисовывает, убеждают нас в том, что это могло произойти где угодно, в каком угодно коллективе, хотя в театральной среде, быть может, это более ярко проявляется", - сказал режиссер-постановщик спектакля Леонид Алимов.

Новую работу он назвал своим личным признанием любви к театру. "Я глубоко уверен, что театр - это то место, где, несмотря на то, что ты носишь маски, можно быть самим собой, что, находясь в таком странном сообществе людей, которые все время что-то играют, на самом деле ты можешь спастись от всякой дурной и свинцовой повседневности", - считает режиссер.

В спектакле играют актеры всех поколений - от ведущих мастеров труппы народных артистов России Татьяны Пилецкой, Романа Громадского и Вадима Яковлева до дебютантов, недавно принятых в труппу. Еще одной участницей "романа" является музыкальная группа, сопровождающая действие. Сценографию создал художник Анвар Гумаров.

В основе спектакля - текст Михаила Булгакова "Театральный роман" или "Записки покойника" (первое название книги), написанный в 1936 году под впечатлением от совместной работы с Константином Станиславским во МХАТе. Действие разворачивается как история писателя Сергея Максудова, который попадает в волшебный мир театрального закулисья.

Для Театра "Балтийский дом" имя Булгакова стало своего рода талисманом с тех пор, как в 2002 году литовский режиссер Йонас Вайткус поставил здесь спектакль "Мастер и Маргарита", до сих пор идущий с аншлагом. Затем в репертуар вошла "Зойкина квартира" в постановке Юрия Ядровского. Новый спектакль "Театральный роман" станет финальной частью булгаковской трилогии в "Балтийском доме".

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