Художник Оскар Рабин отметил юбилей

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Творчество российского художника Оскара Рабина стало неотъемлемой частью золотой коллекции мирового искусства. Эти слова прозвучали во многих выступлениях участников торжественного вечера в Париже, посвященного 90-летнему юбилею живописца.

"Присущий вам авторский почерк выделяет ваши полотна из тысячи других, - отметил в своем приветствии в адрес юбиляра министр культуры РФ Владимир Мединский. - Вы органично сочетаете богатые традиции русских живописцев со стремлением к смелым экспериментам". Выставки Рабина, по словам Мединского, пользуются большой популярностью, неизменно привлекают внимание экспертов и ценителей изобразительного искусства.

Поздравления директоров музеев

По мнению директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, художник создал не просто новый пластический язык, а новую парадигму искусства.

Директор Русского музея Владимир Гусев поблагодарил художника за картины, переданные в дар крупнейшему в мире музею русского искусства. "Они стали настоящей гордостью нашей коллекции", - отметил он в поздравительном послании.

"Бульдозерная выставка"

Гостями торжественного приема, устроенного в честь юбиляра послом России во Франции Алексеем Мешковым, стали живописцы, скульпторы, писатели, ученые, политики. Они осмотрели развернутую в залах российской дипломатической резиденции на улице Гренель выставку.

Французская художница русского происхождения, мастер пленэра Анна Филимонова напомнила, что Оскар Рабин был "одним из бунтарей, организовавших осенью 1974 года знаменитую "Бульдозерную выставку". Не сумев получить разрешения властей, чтобы выставить свои картины в галерее, напомнила она, зачинатели советского нонконформизма решили провести этот "первый просмотр картин на открытом воздухе". Не успев открыться, экспозиция была попросту смята бульдозерами.

Признание на родине

С конца 70-х годов Рабин проживает во Франции. "Однажды меня вызвали и предложили поехать "посмотреть на заграницу", например, Францию, - рассказал ТАСС юбиляр. - Отказываться я не стал, поскольку деваться было особо некуда. Мне и супруге быстро оформили визы на три месяца, и вскоре мы очутились в Париже".

По словам художника, уезжая, он был уверен, что сможет вернуться обратно на родину. "Я ведь считал себя простым художником, да таким и был по сути. Никогда не занимался политикой и тем более не хотел мигрировать или просить политического убежища", - признался он.

Между тем советское гражданство Оскару Рабину вернули лишь в 1990-м. В настоящее время его работы есть во всех музеях мира, однако "признание на родине важнее всего", считает мастер. Российская академия художеств удостоила его своей награды - ордена "За служение искусству".