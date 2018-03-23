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NYT: Крис Эванс расстанется с амплуа Капитана Америки после "Мстителей-4"

Культура
23 марта, 9:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Выход фильма запланирован на 2019 год

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Крис Эванс (в центре) в фильме "Мстители: Война бесконечности"

Крис Эванс (в центре) в фильме "Мстители: Война бесконечности"

© Filmpro.ru

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Киноактер Крис Эванс намерен расстаться с ролью супергероя Капитана Америки после выхода на экраны в 2019 году четвертого по счету фильма франшизы "Мстители". Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

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"С поезда лучше сходить до того, как вас с него столкнут", - цитирует издание 36-летнего исполнителя. Газета ручается за то, что эта фраза относится именно к роли актера во "Мстителях".

Первоначально контракт киностудии Marvel Studios предусматривал съемки Эванса в шести экранизациях популярных комиксов. Потом контракт был расширен еще на одну ленту ввиду приличных сборов и популярности персонажа. Актер снялся в трех картинах собственно о Капитане Америки: "Первый мститель" (Captain America: The First Avenger, 2011), "Первый мститель: Другая война" (Captain America: The Winter Soldier, 2014) и "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War, 2016). В промежутках на экраны вышли ленты с увеличенным составом героев "Мстители" (The Avengers, 2011) и "Мстители: Эра Альтрона" (Avengers: Age of Ultron, 2015). В апреле в кинотеатрах стартует показ картины "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War), за которой через год последует четвертая часть. Она пока не имеет название и фигурирует в каталогах просто как "Мстители-4" (Avengers, 2019).

Среди персонажей "Войны бесконечности" - Человек-паук в исполнении Тома Холланда, Небула (Карен Гиллан), Черная вдова (Скарлетт Йоханссон), Железный человек (Роберт Дауни - младший), Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), Тор (Крис Хемсворт) и др.

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