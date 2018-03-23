Медведев поздравил худрука театра Комиссаржевской Виктора Новикова с юбилеем

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктора Новикова с 75-летним юбилеем, отметив его тонкий художественный вкус и редкий талант. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Редкий талант, тонкий художественный вкус, огромная любовь к литературе и театральному искусству вот уже полвека помогают Вам создавать особую творческую атмосферу в знаменитом театре имени В. Ф. Комиссаржевской", - говорится в поздравлении премьера.

По словам Медведева, благодаря Новикову в театре не только бережно сохраняются традиции, но и воплощаются интересные идеи. "Именно поэтому уже многие годы драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской является одним из самых посещаемых и любимых", - заключил премьер.

Выпускник театроведческого факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, Виктор Новиков с 1968 года связан с театром имени Комиссаржевской, куда пришел помощником главного режиссера по литературной части. Многие годы он состоял в творческой команде народного артиста СССР Рубена Агамирзяна, помогал ему формировать репертуарный портфель театра. После смерти Рубена Сергеевича сам коллектив проголосовал за то, чтобы именно Виктор Новиков взял на себя художественное руководство театром и ответственность за его судьбу. В истории театра это был первый случай, когда худруком стал театровед.