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Около ста молодых пианистов прислали заявки на конкурс Мацуева

Культура
23 марта, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Всего на конкурс поступили заявки от участников из 26 стран

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Жюри II Международного конкурса Grand Piano Competition под художественным руководством народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева получило 98 заявок на участие молодых пианистов из 26 стран. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Московской филармонии.

"На II Международный конкурс Grand Piano Competition поступило 98 заявок из 26 стран мира. В конкурсе принимают участие молодые пианисты из России, Китая, США, Канады, Южной Кореи, Австрии, Болгарии, Румынии, Грузии, Японии и других стран", - сказали в пресс-службе.

Больше всего заявок - 42 - поступило от российских музыкантов. Также конкурс оказался привлекательным для пианистов из Китая, откуда пришли 16 анкет.

В рамках отборочного тура члены жюри выберут пятнадцать пианистов, которые приедут в Москву для очного соревнования. Их имена будут опубликованы 3 апреля на сайте смотра - http://grandpianocompetition.com/ru/. Конкурсанты выступят как с сольной программой (I тур), так и в сопровождении симфонического оркестра (II тур).

Обладатель Гран-при конкурса получит акустический рояль Yamaha. Звание лауреата Grand Piano Competition и премию в размере $5 тыс. получат сразу пять участников конкурса, тогда как первое, второе и третье места присуждаться не будут, уточнили в оргкомитете. Десяти дипломантам конкурса будет присуждена премия в размере $1 тыс. Кроме того, по $1 тыс. вручат педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреата конкурса.

Второй Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдет с 29 апреля по 5 мая на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале им. Чайковского. С конкурсантами выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением народного артиста России Александра Сладковского. В заключительном гала- концерте конкурса примут участие Денис Мацуев и Валерий Гергиев.

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Персоны
Мацуев, Денис Леонидович Гергиев, Валерий Абисалович
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