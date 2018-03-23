Мединский назвал Москву флагманом во всероссийском "культурном буме"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Столица России является передовым городом во всероссийском культурном движении, сказал министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу на открытии Московского культурного форума в ЦВЗ "Манеж".

"Уже не первый год по всей стране мы наблюдаем культурный бум. Это всплеск интереса к российскому кино, к нашим театрам, очереди на выставки, очереди в музеи, невероятный ажиотаж вокруг продажи филармонических абонементов классической музыки. Москва в этом всероссийском движении, в этом культурном буме, конечно, исключительно флагман", - заявил Мединский.

Он подчеркнул, что повышенный интерес к культурным событиям по всей стране - это заслуга работников культуры, начиная от хранителей музеев, работников сцены, осветителей, звукооператоров, библиотекарей до руководителей музеев театров, выставочных залов, звезд режиссуры, артистов, художников, писателей. "Спасибо вам огромное за ваш колоссальный вклад, который вы делаете в развитие культуры нашей столицы", - сказал министр.

Мединский также поздравил гостей с открытием форума. "В ближайшие дни Москву ожидает традиционный культурный уикенд, насыщенный самыми разнообразными мероприятиями, начиная от театральных фестивалей, симфонических концертов, заканчивается мастер-классами и встречами с любимыми артистами", - отметил министр культуры.

С приветственным словом также выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

О форуме

Гостей Московского культурного форума ожидает программа, которая разделена на деловую часть (для специалистов культуры) и фестивально-образовательную (для посетителей). В программе - более 800 спектаклей, концертов, творческих встреч и дискуссий. На форуме выступят журналист Владимир Познер, актриса Лия Ахеджакова, директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий, писатель Михаил Жванецкий, саксофонист Игорь Бутман.

Московский культурный форум проводится департаментом культуры Москвы с 2016 года. За два года посетители форума получили более 18 тыс. книг, 7500 участников записались в библиотеки и около 1300 в кружки и клубы, а акцию "Ночь театров" посетило более 14 тысяч человек.