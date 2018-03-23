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Матвиенко: культурный форум в Москве задаст высокую планку организации таких мероприятий

Культура
23 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

По мнению спикера Совета Федерации, мероприятие является знаковым и ожидаемым событием для всей страны

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Открывшийся в Москве 23 марта столичный культурный форум призван задать высокую планку в организации подобных мероприятий, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Московский культурный форум уже стал знаковым и ожидаемым событием не только для столицы, но и для всей нашей страны. Это прекрасная площадка для общения и встреч жителей Москвы с деятелями искусств, гостями мегаполиса, площадка для обсуждения проблем культуры. <...> Я уверена, что нынешний форум позволит не просто сохранить заданную московскими властями высокую планку в организации подобных мероприятий, но и поднять ее на новую высоту, недосягаемую для многих зарубежных городов, традиционно считающихся мировыми культурными центрами", - сказала она на открытии форума.

Москва для этого имеет все шансы, уверена Матвиенко. "Подтверждение тому - постоянно растущее число иностранных туристов, стремящихся воочию увидеть красоту столицы и прикоснутся к ее неиссякаемой культурной кладовой", - отметила она.

Гостей форума ожидает программа, которая разделена на деловую часть (для специалистов культуры) и фестивально-образовательную (для посетителей). В программе - более 800 спектаклей, концертов, творческих встреч и дискуссий. На форуме выступят журналист Владимир Познер, актриса Лия Ахеджакова, директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий, писатель Михаил Жванецкий, саксофонист Игорь Бутман.

Московский культурный форум проводится Департаментом культуры Москвы с 2016 года. За два года посетители форума получили более 18 тыс. книг, 7,5 тыс. участников записались в библиотеки и около 1,3 тыс. - в кружки и клубы, а акцию "Ночь театров" посетили более 14 тыс. человек.

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Персоны
Бутман, Игорь Михайлович Матвиенко, Валентина Ивановна Познер, Владимир Владимирович
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