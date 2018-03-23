В Омске открылся посвященный традиционной русской культуре этнофорум

ОМСК, 23 марта. /ТАСС/. Этнофорум "Академия русской культуры" открылся в пятницу в Омске. Его участники с 23 по 25 марта смогут ознакомиться с традиционными русскими костюмами, послушать народную музыку, узнать больше о художественно-прикладных промыслах и русской кухне.

"Главная цель этого мероприятия - показать, что русская культура, традиции русского народа - это не абстрактное прошлое, а современность, без которой мы не можем существовать. Это тот ресурс, который определяет, сохранимся ли мы как нация в будущем", - заявил журналистам эксперт форума, кандидат филологических наук, руководитель этнокультурных проектов "Русские сезоны", "Томский Этнофорум", "Дни Сибири", заведующий лабораторией социальной идентичности Томского государственного университета Даниил Крапчунов.

По его словам, на форуме, в частности, пройдут лекции "Традиционный костюм русских в Сибири", "Русский стиль: от национального символа до мировой моды", "Русский традиционный костюм. Хранители", "Реализация этнокультурных проектов в культурно-досуговой деятельности", "Феномен системы песенных традиций русских сибиряков", "Русский код: традиционная культура в аспекте национальной безопасности".

Участники мероприятия обсудят роль самодеятельного творчества в сохранении и популяризации нематериального культурного наследия, способы сохранения нематериального культурного наследия, проблемы возрождения казачьей культуры в России. В историческом парке "Россия - моя история" на выставке "Русский мир в небесном и земном" с 22 марта представлены народные костюмы XIX-XX веков и более 80 предметов быта из коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея и историко-культурного комплекса "Старина Сибирская".

В разные дни для гостей форума пройдут концерт "Песни Тихого Дона", концерт-презентация уникальных певческих традиций Омского региона "Непрерванная нить". Финальным событием форума станет перформанс в рамках проекта "ЭтноМодно" с показом крестьянских костюмов XIX века.