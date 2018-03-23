Российский фильм о побеге из концлагеря "Собибор" презентовали в Австрии

ВЕНА, 23 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Презентация российского фильма "Собибор" о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял единственное успешное во время Великой Отечественной войны восстание в одноименном концентрационном лагере, состоялась в Вене. Австрийского зрителя познакомили с 30-минутным отрывком из кинокартины в рамках симпозиума "Собибор - нерушимый", организованном Институтом образования Австрийской партии свободы.

"Появление фильма "Собибор" стало очередным большим шагом в деле сохранения исторической правды, новым свидетельством жутких преступлений гитлеровской Германии, - заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, выступая перед гостями мероприятия. - Историческая правда о подвиге многонационального советского народа, спасшего большой ценой Европу и весь мир от фашизма, не должна оставаться в прошлом".

Мировая премьера кинокартины пройдет в Варшаве 23 апреля. В Вене полный показ киноленты запланирован на 8 мая. Фильм "Собибор" рассказывает о восстании в одноименном концлагере на территории оккупированной Польши в 1943 году и о событиях, предшествовавших бунту узников. Главную роль - советского офицера Александра Печерского - исполняет режиссер фильма Константин Хабенский.

Попытки переписать историю

Как отметил российский посол, в последние годы особо возмутительными стали попытки некоторых европейских стран переписать историю Второй мировой войны, а также попытки назвать жертв войны преступниками и представить нацистов в виде героев. "Особенно возмутительными в этой связи являются слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о сравнении чемпионата мира по футболу в России с гитлеровского Олимпиадой в 1936 году. Это без сомнения перешагивает все возможные красные линии", - заметил дипломат.

Вместе с тем Россия с негодованием наблюдает и за борьбой с советскими памятниками в Польше и на Украине. "Попытки подменить историческую правду абсолютно неприемлемы", - заключил Любинский.

В мероприятии также приняли участие сопредседатель движения "Бессмертного полка России" Николай Земцов, председатель фонда "История Отечества" Константин Могилевский, бывший депутат Кнессета Израиля Михаэль Кляйнер и правнучка Александра Печерского - Алина Попова.

История лагеря смерти

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942-го по октябрь 1943 года. За это время там были убиты 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Узников в лагерь привозили по железной дороге, которая заканчивалась в Собиборе, что способствовало сохранению местоположения этого лагеря смерти в тайне.

Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским. В восстании приняли участие около 400 заключенных, им удалось убить нескольких охранников и через минное поле уйти в лес. Около 80 человек погибли при побеге, 170 были позже обнаружены при облавах и расстреляны, еще около 100 человек были выданы нацистам или убиты местными коллаборационистами. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания.

Сразу после побега узников фашисты сравняли лагерь с землей, вспахали поля и засадили их картофелем и капустой. После окончания войны польские власти установили в этом месте памятник, представляющий собой фигуру матери, прижимающей к себе ребенка.