МХТ имени Чехова в субботу объявит свою позицию по предложенной кандидатуре худрука театра

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московский художественный театр имени Чехова, худрук которого Олег Табаков скончался 12 марта, в субботу объявит свою позицию по поводу предложенной кандидатуры на пост нового художественного руководителя театра и свою позицию о будущем МХТ. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.

"В субботу в МХТ пройдет экстренный сбор труппы, на котором коллектив собирается заявить о своей позиции по поводу предлагаемой Министерством культуры кандидатуры на пост худрука МХТ имени Чехова и заявить свою консолидированную позицию о будущем театра", - сказал Малкина.

Министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании в министерстве в пятницу объявил, что МХТ возглавит театральный режиссер Сергей Женовач. По словам Мединского, решение уже принято, приказ об этом министр намерен подписать 23 марта, а к работе Женовач должен приступить с 23 апреля.

С 2005 года Женовач - основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства".