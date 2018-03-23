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"Сны летней ночи" из Петербурга получили Гран-при театрального фестиваля в Калининграде

Культура
23 марта, 21:07 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 23, марта. /ТАСС

Всего спектакли участников мероприятия посмотрели более 3 тыс. человек

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КАЛИНИНГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Комедия "Сны летней ночи" в постановке "Студии Михаила Чехова" из Санкт-Петербурга стала обладателем гран-при 22-го открытого фестиваля студенческих и молодежных театров "Равноденствие-2018", который завершился в пятницу в Калининграде. Об этом сообщила ТАСС координатор фестиваля Виктория Сапожникова.

"Жюри фестиваля единодушно присудило гран-при известной творческой "Студии Михаила Чехова" из Петербурга, представившей на конкурсную программу полуторачасовой спектакль "Сны летней ночи" по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", - сказала она.

Лауреатами первой, второй и третьей степени стали соответственно популярный студенческий театр Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта "Третий Этаж" с постановкой "Вино из одуванчиков" на тему одноименной повести Рэя Брэдбери, Образцовый молодежный театр-студия "Зеркало" из Калининграда с трагикомедией "Внимание! Носороги" по мотивам пьесы Эжена Ионеско "Носорог", а также "Нетеатр" Нижегородского госуниверситета имени Н. И. Лобачевского, представившего на суд жюри и зрителей "Разговоры влюбленных о падежах, море и заработной плате"

По словам Сапожниковой, фестиваль вызвал большой интерес, на большинстве площадок, где проходили показы спектаклей, был аншлаг. Четырнадцать спектаклей студенческих и молодежных театров из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Калининграда посмотрели в общей сложности более 3 тыс. человек. Впервые за 22 года существования фестиваля его организаторы вынуждены были ввести для зрителей предварительную электронную регистрацию - бронирование мест в зале через соцсети.

В рамках творческого состязания для участников фестиваля организовали мастер-класс по актерскому мастерству Олеси Абрамовой - актрисы театра "Центр имени Мейерхольда", прошли актерские тренинги.

Завершился творческий марафон внеконкурсной постановкой калининградской Независимой театральной студии под руководством Антона Контушева по пьесе Александра Володина с названием "С любимыми не расставайтесь". "Участники фестиваля расстаются лишь на год, до марта 2019-го, до новой встречи в Калининграде в календарные дни весеннего равноденствия", - подытожила Сапожникова.

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