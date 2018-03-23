Мединский предложил Машкову возглавить "Табакерку"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил актеру и режиссеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым Московский театр-студию "Табакерка". Об этом глава ведомства сообщил в пятницу ТАСС после совещания в Минкультуры.

"Предложил Машкову возглавить "Табакерку", пока думает", - отметил Мединский. Он также добавил, что кандидатура Машкова рассматривалась и на пост худрука МХТ имени Чехова. "Он отказался в пользу режиссера Сергея Женовача", - сказал министр.

Машков на вопрос, готов ли он возглавить "Табакерку", ответил журналистам уклончиво. "Я буду должен принять осознанное решение, если оно будет необходимо", - сказал актер.

При этом Машков отметил, что "Олег Павлович [Табаков] готовил учеников к очень большой и широкой жизни, мы старались соответствовать". Актер добавил, что режиссер Сергей Женовач, которого назначили сегодня худруком МХТ, - "хороший добрый человек".

"Мы все должны помочь ему, мы должны быть внимательны и последовательны, надеюсь, что все у Сергея получится", - сказал Машков.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.