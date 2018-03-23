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Новый худрук МХТ имени Чехова обещает сохранить все задуманные Табаковым спектакли

Культура
23 марта, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что министр культуры РФ назначил на эту должность режиссера Сергея Женовача

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Режиссер Сергей Женовач, назначенный в пятницу художественным руководителем МХТ имени Чехова, обещает сохранить все спектакли, задуманные его предшественником Олегом Табаковым.

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Режиссер отметил, что пока не готов делиться своими планами и встречаться с труппой. "Должно пройти 40 дней со дня смерти Олега Павловича - буду пока ходить смотреть спектакли, но обещаю, что все спектакли, задуманные Табаковым, должны сохраниться, а с нового сезона начнем работать", - сказал Женовач.

При этом он отметил, что пока намерен также сохранить за собой руководство и своей "Студией театрального искусства". Также Женовач рассказал, что в будущем в МХТ появится директор театра, однако этот вопрос находится в компетенции Минкультуры.

Художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.

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