Кончаловский: назначение Женовача худруком МХТ стало шагом в правильном направлении

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский положительно оценил назначение Сергея Женовача художественным руководителем Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова. Его слова процитировали в пресс-службе Минкультуры РФ.

О назначении Женовача в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Назначение Женовача на эту должность - это прежде всего направление, в котором русское театральное искусство должно двигаться, чтобы сохранить те великие достижения европейской культуры, приверженцем которой был Станиславский, традиции, которые Запад отбросил, и теперь в философском и культурном упадке. Нам с ними не по пути", - прокомментировал назначение Кончаловский.

Художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.