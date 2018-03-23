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Кончаловский: назначение Женовача худруком МХТ стало шагом в правильном направлении

Культура
23 марта, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

О назначении Сергея Женовача сообщил министр культуры Владимир Мединский

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский положительно оценил назначение Сергея Женовача художественным руководителем Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова. Его слова процитировали в пресс-службе Минкультуры РФ.

О назначении Женовача в пятницу сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Назначение Женовача на эту должность - это прежде всего направление, в котором русское театральное искусство должно двигаться, чтобы сохранить те великие достижения европейской культуры, приверженцем которой был Станиславский, традиции, которые Запад отбросил, и теперь в философском и культурном упадке. Нам с ними не по пути", - прокомментировал назначение Кончаловский.

Художественный руководитель - директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.

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Табаков, Олег Павлович Кончаловский, Андрей Сергеевич Мединский, Владимир Ростиславович
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