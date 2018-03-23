Мединский: "Студия театрального искусства" Женовача может стать филиалом МХТ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московская "Студия театрального искусства", основателем и художественным руководителем которой является Сергей Женовач, может стать филиалом МХТ имени Чехова, такой вопрос рассматривается. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее стало известно, что Женовач назначен худруком МХТ имени Чехова. Приказ о его назначении Мединский подписал в пятницу, фактически режиссер приступит к руководству МХТ имени Чехова 23 апреля. 12 марта скончался Олег Табаков, который руководил театром.

"Студия Женовача при благоприятных обстоятельствах может быть преобразована в студию при МХТ и называться "Студия Станиславского", - сказал министр. - Она может функционировать как филиал МХТ, такой вопрос рассматривается".

Женовач основал "Студию театрального искусства" в 2005 году. Труппу театра сформировали выпускники мастерской Женовача в ГИТИСе. В основе сегодняшнего репертуара "Студии театрального искусства" - малоизвестные и редко инсценируемые произведения классиков мировой литературы. В конце 2016 года театр стал федеральным.