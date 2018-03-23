Новым худруком МХТ им. Чехова назначили Сергея Женовача

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Режиссеры и критики высказались за назначение Сергея Женовача художественным руководителем Московского Художественного театра им. Чехова (МХТ им. Чехова), который остался без главы после смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Деятели культуры охарактеризовали режиссера как человека "с хорошим вкусом и добрыми мыслями", способного продолжить традиции Станиславского.

"Дискуссия, которая ожидаемо открылась после ухода Олега Павловича [Табакова], убедила нас, что этому великому театру нужен режиссер, чья успешность очевидна, чей опыт достаточен, авторитет неоспорим. Режиссер с талантом педагога. И по итогу широких консультаций мы остановились на кандидатуре Сергея Васильевича Женовача - художественного руководителя Студии театрального искусства", - говорится в заявлении министра культуры РФ Владимира Мединского, распространенном пресс-службой.

Приказ о назначении датируется 23 марта. Первым рабочим днем Женовача во главе МХТ будет 23 апреля - "спустя 40 дней после смерти Олега Павловича", отметил министр.

"Мне кажется, это будет по-человечески. За этот месяц как раз можно будет решить многие организационные вопросы, поближе познакомиться с труппой, с работниками", - сказал Мединский, добавив, что в министерстве не хотели спешить с назначением худрука, "однако полемика, которая развернулась в СМИ и социальных сетях, начала приобретать какой-то болезненный характер".

Кандидатуру Женовача обсуждали на собрании в Минкультуры несколько часов. В итоге за режиссера проголосовало большинство собравшихся - в частности, худрук Александринского театра Валерий Фокин, который также выдвигался на этот пост, глава Вахтанговского театра Римас Туминас, актер и режиссер, ученик Олега Табакова Владимир Машков, глава Малого драматического театра Лев Додин и другие.

По итогам встречи Мединский также сообщил, что предложил актеру и режиссеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым Московский театр-студию "Табакерка". Однако Машков пока не дал окончательного ответа.

Шаг в правильном направлении

Режиссер Андрей Кончаловский положительно оценил назначение Женовача. "Назначение Женовача на эту должность - это прежде всего направление, в котором русское театральное искусство должно двигаться, чтобы сохранить те великие достижения европейской культуры, приверженцем которой был Станиславский, традиции, которые Запад отбросил, и теперь в философском и культурном упадке. Нам с ними не по пути", - процитировали его комментарий в пресс-службе Минкультуры.

Как отметила литературный и театральный критик Инна Соловьева, Женовач - "идеальный образец положительного национального характера".

"Абсолютно поддерживаю такой шаг. Я прекрасно помню молодые работы Женовача. В нем было столько задора, веселости и при этом так много серьезности", - привели в пресс-службе Минкультуры слова Соловьевой.

Она отметила, что назначенный режиссер "обладает замечательными, прекрасными чувствами". "Человек с добрыми мыслями, с хорошим серьезным вкусом, с огромным запасом душевных и художественных свойств", - сказала критик.

По словам худрука Малого драматического театра Льва Додина, Женовач является "режиссером сегодняшнего дня" и "может смело заглядывать в будущее", что видно по его работам.

"Есть надежда, что совершится попытка развития театра в одном из определенных направлений, которое когда-то задавалось, - отметил в беседе с журналистами Додин. - Художественная идея не обязательно должна быть повторением задумки идеи Станиславского, но если это получится, будет замечательно". "С другой стороны, я пытался всячески предупредить руководство и министерство, что Сергей Васильевич будет в ближайшее энное количество лет нуждаться в поддержке, потому что не бывает, что приходит новый режиссер, и он не встречается со сложностями, которые начнутся, мне кажется, завтра же", - добавил он.

Заручиться поддержкой труппы

Говоря о назначении Женовача, Мединский подчеркнул важность поддержки Женовача со стороны коллег. Министр также попросил нового худрука МХТ "деликатно подходить" к решению всех вопросов.

Пресс-атташе МХТ им. Чехова Мария Малкина сообщила ТАСС, что в субботу в театре пройдет экстренный сбор труппы, на котором коллектив собирается заявить о своей позиции по поводу предлагаемой Министерством культуры кандидатуры на пост худрука и заявить свою консолидированную позицию о будущем театра.

О Женоваче

Сергею Женовачу 60 лет. Он заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ. Он окончил Краснодарский институт культуры, учился на режиссерском факультете ГИТИСа у Петра Фоменко. Женовач работал в Театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной, с 2005 года он основатель и художественный руководитель театра "Студия театрального искусства".

По словам Мединского, возглавляемое Женовачом учреждение могут переименовать в "Студию Станиславского" и оно может стать филиалом МХТ им. Чехова, такой вопрос рассматривается.