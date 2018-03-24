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Андрей Кончаловский представит российскую премьеру постановки "Эдип в Колоне" на сцене БДТ

Культура
24 марта, 0:06 дата обновления: 24 марта, 0:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, марта. /ТАСС

Спектакли пройдут 24 и 25 марта, а также 3 и 28 апреля

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Андрей Кончаловский представит в субботу премьерную постановку классической трагедии Софокла "Эдип в Колоне" на основной сцене петербургского Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

"Софокл, Чехов, Стриндберг - это все партитуры великих симфоний, и я себя считаю дирижером, а исполнителей - оркестром. Главное, чтобы музыка была услышана, а она может быть услышана по-разному", - рассказал о спектакле журналистам Кончаловский в преддверии показа.

Это уже второе обращение Кончаловского к афинскому драматургу. По мнению режиссера, "к Софоклу можно возвращаться всю жизнь, и каждый раз это будет по-разному". Несколько лет назад он ставил одноименный спектакль на итальянском языке в городе Виченца около Венеции, на сцене знаменитого театра "Олимпико", который открылся в конце XVI века именно трагедией о царе Эдипе.

Кончаловский отметил, что с русским текстом ему было работать сложнее, чем с итальянским. "Софокл - это один из тех великих, где за каждым словом может быть много разных смыслов", - подчеркнул он.

Как рассказал художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, он был инициатором приглашения Кончаловского в Петербург. "На сегодняшний день в репертуаре нет древнегреческих трагедий, особенно в сегодняшнем контексте прочитанных, и мне показалось, что это очень правильный выбор", - отметил он. По его словам, у БДТ запланирована большая гастрольная программа, и "Эдип в Колоне" станет ее частью. "Теперь это наш спектакль", - констатировал Могучий.

Режиссерская интерпретация

Исполнительница одной из главных ролей актриса Юлия Высоцкая, которая участвовала и в итальянской постановке трагедии, также сказала, что работать на иностранном языке ей было легче. "Русский язык на русского исполнителя накладывает дополнительную ответственность", - сказала она.

Высоцкая добавила, что и сами стены БДТ оказывают воздействие на игру. "К самому театру любой русский артист, мне кажется, испытывает такой серьезный трепет внутренний, потому что это намоленные стены, намоленная сцена, и, выходя, чувствуешь очень серьезную ответственность. Когда играла в Италии, такой ответственности не было", - рассказала она.

Актер БДТ Николай Горшков, воплощающий на сцене персонаж Эдипа, подчеркнул, что зрителя ждет не классическая постановка Софокла, а режиссерская интерпретация с современными костюмами и обстановкой. "Вне зависимости от того, о чем писал Софокл, режиссер всегда находит какие-то современные звучания, - отметил он. - Работа еще продолжается, это бесконечное счастье и огромное удовольствие".

Постановка готовилась около шести недель и будет дорабатываться после премьеры. "В течение нескольких спектаклей я буду приезжать и доводить его, чтобы избавиться от тех недостатков <…>, которые будут мешать восприятию", - добавил Кончаловский.

В ближайшие два месяца публика сможет увидеть "Эдип в Колоне" на сцене БДТ 24 и 25 марта, а также 3 и 28 апреля.

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