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Молодые артисты Большого театра и Вашингтонской нацоперы выступили в посольстве РФ

Культура
24 марта, 3:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, марта. /ТАСС

На мероприятии присутствовал посол России в США Анатолий Антонов

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ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Молодые артисты Большого театра и Вашингтонской национальной оперы (ВНО) дали в пятницу в конференц-зале посольства РФ в США совместный концерт. Перед началом мероприятия с приветственным словом выступили директор международной программы молодых дарований Доминго-Кафрица при Вашингтонской национальной опере (ВНО) Роберт Эйнсли, а также посол России в США Анатолий Антонов.

Как отметил глава российской дипмиссии в США, тот факт, что среди присутствующих "много американских студентов, деятелей культуры и образования, представителей бизнеса и госструктур", является "очевидным свидетельством того, что, несмотря на непростую ситуацию в двусторонних отношениях, в американском обществе сохраняется высокий интерес к российской культуре". "Поддержка талантливой молодежи в сфере искусства - важная и благородная миссия. Нам есть, чему поучиться друг у друга, чтобы не просто сохранить, но и преумножить эти традиции. Программа обменов начинающими артистами между ведущими оперными театрами наших стран - прекрасная модель такого взаимодействия", - убежден он.

Антонов также выразил благодарность "руководству Большого театра и Вашингтонской национальной оперы, а также художественному руководителю программы молодых артистов Роберту Эйнсли" и вашингтонской благотворительнице Сюзан Кармел-Лерман за организацию мероприятия.

Молодые музыканты исполнили партии из произведений Моцарта, Штрауса, Беллини, Пуччини, а также Чайковского и Рахманинова. В посольстве выступили сопрано Тамуна Гочашвили, Мэдисон Леонард и Александрия Шинер, баритон Кристофер Кенни, бас Тимоти Бруно, меццо-сопрано Виктория Каркачева, а также тенора Арнольд Ливингстон Геис, Гиорги Стуруа и Александер Маккисик. Также прозвучал марш-галоп для фортепиано Лавиньяка, который исполняется в восемь рук - в том числе были заняты российский пианист Даниил Орлов и сам Эйнсли. Музыканты позабавили публику, демонстративно сделав во время исполнения произведения "селфи".

Стажировка артистов Большого театра в Вашингтоне

Артисты молодежной программы Большого театра - пианист Даниил Орлов, меццо-сопрано Виктория Каркачева и сопрано Тамуна Гочашвили - завершают двухнедельную стажировку в Вашингтонской национальной опере. Она проходила в рамках программы молодых дарований Доминго-Кафрица, действующей при ВНО, при этом курс обучения молодых артистов Большого театра включал в себя работу с музыкантами Вашингтонской национальной оперы. В программе обучения - выбор репертуара, совершенствование оперного итальянского языка и подготовка к музыкальным конкурсам. Они также получили рекомендации "по планированию своей артистической карьеры".

Ежегодная программа обмена между Большим театром и Вашингтонской национальной оперой, которой в этой году исполняется уже восемь лет, осуществляется при поддержке известной вашингтонской благотворительницы Сюзан Кармел-Лерман.

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Антонов, Анатолий Иванович
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