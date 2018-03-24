Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: снимки первых американских гастролей The Beatles продали за $357 тыс.

Культура
24 марта, 21:36 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, марта. /ТАСС

Еще одним лотом на торгах аукционного дома Omega Auctions был автомобиль Mercedes AMG черного цвета, купленный в 1984 году Джорджем Харрисоном за $120 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ринго Старр, Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, 1965 год

Ринго Старр, Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, 1965 год

© AP Photo, File

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Коллекция из нескольких сотен ранее никогда не демонстрировавшихся негативов фотографий английской группы The Beatles, на которых запечатлены первые ее гастроли в США, была продана в субботу за £253 тыс. ($357 тыс.). Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Экспертное мнение

Автор: ГАНКИН Лев Ганкин
Лев

Первый альбом The Beatles как предвестник гениальности: 55 лет пластинке Please Please Me

Перейти в раздел Мнения

Коллекция была главным лотом на традиционных торгах памятными вещами, связанными с ливерпульской четверкой, которые ежегодно устраивает в городе Ньютон-ле-Уиллоус аукционный дом Omega Auctions.

Автором снимков является фотограф Майк Митчелл, которому на момент тех гастролей, состоявшихся в 1964 году, было 18 лет. Сначала он запечатлел британский квартет во время его прибытия на вашингтонский железнодорожный вокзал Union Station, затем снял кадры пресс-конференции, предварявшей концерт The Beatles в Washington Coliseum, само выступление четверки на этой крытой арене и, наконец, концерт группы в общественном центре Балтимора - Baltimore Civic Center (сейчас этот зал носит другое название - Royal Farms Arena).

Еще одним важным лотом на этих торгах был автомобиль Mercedes AMG черного цвета, купленный в 1984 году Джорджем Харрисоном (1943-2001) за £85 тыс. ($120 тыс.). В общей сложности экс-битл владел им на протяжении 16 лет. Новый обладатель приобрел эту машину - за £43,2 тыс. ($61 тыс.).

За £9840 ($13894) ушел с молотка подписанный всеми четырьмя музыкантами The Beatles и их менеджером Брайаном Эпстайном регистрационный журнал из отеля The Bull в английском городе Питерборо, в котором квартет останавливался 2 декабря 1962 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Харрисон, Джордж
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
2
История усов Павла Грудинина: что случилось на самом деле
3
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
4
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Посольство РФ: реакция британской лаборатории говорит о разработке там отравляющих веществ
7
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама