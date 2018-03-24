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СМИ: умерла победительница первого "Евровидения"

Культура
24 марта, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Певице Лиз Ассии было 94 года

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Лиз Ассиа

Лиз Ассиа

© EPA/ENNIO LEANZA

ТАСС, 24 марта. Швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа, выигравшая первый конкурс "Евровидение" (1956 года), умерла в субботу в возрасте 94 лет в больнице в кантоне Цюрих. Об этом газете Blick сообщил бывший секретарь певицы Жан Айхенбергер.

Победа в 1956 году на первом конкурсе "Евровидение", где она исполнила композицию Refrain, стала для Ассиа самым большим успехом в карьере. В последующем певицу часто приглашали на конкурс в качестве почетной гостьи. Также в 1950-е Ассиа снялась в нескольких фильмах.

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