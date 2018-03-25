Минкультуры: заработная плата работников культуры выросла почти в три раза с 2011 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза, региональных - в 2,4 раза, муниципальных - в 2,6 раз. Соответствующую статистику привели в пресс-службе Министерства культуры РФ по запросу ТАСС в преддверии Дня работника культуры.

В 2017 году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали 59,56 тыс. руб. ежемесячно. Соответствующий показатель был ниже в региональных (37,82 тыс. руб.) и муниципальных (25,33 тыс. руб.).

Численность работников сферы по итогам прошлого года составила более полумиллиона человек. За четыре года, с 2013, она сократилась с 670 тыс. человек.

В то же время конкурс в подведомственные Минкультуры вузы год от года растет, заметили в пресс-службе. "За последние несколько лет этот показатель увеличился с 2,8 до 3,2 человека на место", - сообщили в ведомстве, отметив, что показатель взят по всем специальностям, не только творческим.

День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта. Он был установлен указом президента России Владимира Путина от 27 августа 2007 года.