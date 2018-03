В Москве с оркестром выступят исполнители хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Исполнитель песен Майкла Джексона Дантанио и Белинда Дэвидс, выступающая с репертуаром Уитни Хьюстон, в воскресенье дадут концерт на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра "Русская филармония", в сопровождении которого пройдет "Джексон и Хьюстон шоу".

"Впервые на российской сцене 25 марта к юбилею кумиров миллионов (в 2018 году Джексону могло бы исполниться 60 лет, Хьюстон - 55 - прим. ТАСС) в Кремлевском дворце Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит грандиозное шоу с лучшими исполнителями хитов Майкла Джексона и Уитни Хьюстон - "Джексон и Хьюстон шоу", - сказали в пресс-службе.

Организаторы подчеркнули, что "самые популярные песни и неповторимая "лунная походка" Джексона в исполнении Дантанио неизменно вызывают бурные аплодисменты зрителей", его шоу с успехом представили в Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР.

С песнями Уитни Хьюстон выступит обладательница четырехоктавного вокала - Белинда Дэвидс, с 2013 года гастролирующая с шоу The Greatest Love of All - Whitney Houston Show. "После проведения более 15 тыс. прослушиваний в 12 странах для участия в нем была выбрана именно она. В Гонконге ее голос настолько поразил слушателей, что они попросили спеть а капелла, чтобы убедиться, что это поет именно она, а не фонограмма голоса Уитни Хьюстон. Голоса Белинды Дэвидс и Уитни Хьюстон удивительно созвучны", - заметили устроители концерта.

Майкл Джексон (1958-2009) - американский певец, автор песен, продюсер и танцор. В мире продано более 1 млрд копий его записей. Лауреат 13 состязательных премий Grammy, а также почетной премии Grammy музыканту-легенде (1993) и за жизненные достижения (2010, посмертно).

Уитни Хьюстон (1963-2012) - американская певица и актриса. Исполнительница песен I Will Always Love You, Run To You, All The Man That I Need, I Have Nothing и др. Снималась в фильмах "Телохранитель", "В ожидании выдоха" и др. Лауреат шести премий Grammy (1986-2000).