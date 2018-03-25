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Премии президента РФ для молодых деятелей культуры вручат 26 марта в Кремле

Культура
25 марта, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Церемония традиционно приурочена к отмечаемому 25 марта Дню работника культуры

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Церемония вручения премии президента РФ для молодых деятелей культуры, а также президентской награды в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества пройдет в Кремле 26 марта. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"26 марта 2018 года в Кремле состоится церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Церемония традиционно приурочена к отмечаемому 25 марта Дню работника культуры", - говорится в сообщении.

Премии для молодых деятелей культуры за 2017 год удостоены режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская; замдиректора по научной работе Природного архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Софья Кондратьева; солист Большого театра России Денис Родькин.

Художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, народный артист России, композитор Алексей Рыбников и директор школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев будут награждены премией президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год.

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