Премии президента РФ для молодых деятелей культуры вручат 26 марта в Кремле

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Церемония вручения премии президента РФ для молодых деятелей культуры, а также президентской награды в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества пройдет в Кремле 26 марта. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"26 марта 2018 года в Кремле состоится церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Церемония традиционно приурочена к отмечаемому 25 марта Дню работника культуры", - говорится в сообщении.

Премии для молодых деятелей культуры за 2017 год удостоены режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская; замдиректора по научной работе Природного архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Софья Кондратьева; солист Большого театра России Денис Родькин.

Художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, народный артист России, композитор Алексей Рыбников и директор школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев будут награждены премией президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год.