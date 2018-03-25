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Медведев поздравил с юбилеем коллектив Тюменского Большого драматического театра

Культура
25 марта, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Премьер-министр РФ отметил, что постановки театра всегда становятся заметными событиями на фестивалях

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ТАСС, 25 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Тюменского Большого драматического театра со 160-летием и отметил, что постановки театра всегда становятся заметными событиями на фестивалях. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Сегодня Тюменский театр - признанный культурный центр, один из самых больших и красивых в стране. Современные технические возможности позволяют ставить на его сцене уникальные спектакли, воплощать режиссерские замыслы. На этих подмостках в классических и современных пьесах блистают известные мастера и начинающие артисты", - говорится в поздравлении.

Медведев отметил, что история и богатые традиции театра создавались многими замечательными режиссерами и актерами, работавшими в нем в разное время. "Ваши постановки отмечены престижными театральными наградами. Они становятся заметным событием на фестивалях. И где бы вы ни играли, в родном театре или на гастролях, поклонники театрального искусства всегда встречают вас овациями", - добавил Медведев.

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