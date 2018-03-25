Шахназаров считает, что мировые кинофестивали стали коммерческими и политизированными

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мировые кинофестивали в последнее время стали очень коммерческими и политизированными. Такое мнение высказал генеральный директор киностудии "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров в интервью "Российской газете".

"На мой взгляд, кинофестивали в последнее время стали очень коммерческими и политизированными", - сказал он.

И это, считает режиссер, "губительно сказывается на кино". В 1980-е годы, продолжил Шахназаров, когда он начинал, "все-таки такого не было".

Гендиректор "Мосфильма" также поделился своим мнением по поводу фантастической ленты Гильермо дель Торо "Форма воды", получившей в этом году "Оскар". "Я был, честно говоря, просто поражен, - сказал Шахназаров, картины которого также выдвигались на "Оскар". - На мой взгляд, это ужасное кино со всех точек зрения. Но ведь столько призов. Это ведь тоже показатель".

Кино сегодня, считает Шахназаров, "это, в первую очередь, товар". А у товара, продолжил он, совсем другие задачи. "Кино теперь оценивается по уровню кассы, - отметил режиссер. - Вроде бы это и правильно. Но, с другой стороны, в этом есть что-то этакое: фильмы покупаются, как помидоры".