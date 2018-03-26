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Путин вручит премии за произведения для детей и молодым деятелям культуры

Культура
26 марта, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Советник президента Владимир Толстой отметил, что каждый лауреат получит по 2,5 млн рублей

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручит в Кремле премии главы государства для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Как сообщили в пресс-службе Кремля, это мероприятие традиционно приурочено к отмечавшемуся 25 марта Дню работника культуры.

Имена лауреатов премий 19 марта объявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. По его словам, премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год получат художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер (за просветительскую деятельность), народный артист России, композитор Алексей Рыбников (за вклад в развитие отечественного музыкального искусства) и директор школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев (за реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - Театр - Дом" и создание театра "Пиано"). Советник президента отметил, что каждый лауреат получит по 2,5 млн рублей.

Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2017 год стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская (за вклад в развитие отечественного анимационного искусства), начальник отдела музейной деятельности Природного архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Софья Кондратьева (за создание и реализацию инновационных музейных проектов), солист Большого театра Денис Родькин (за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства).

"Традиционно ко Дню работника культуры - 25 марта - вручаются две президентские премии: премия для молодых деятелей культуры и премия президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, - отметил Толстой. - В этом году 25-е календарно выпало на воскресенье, поэтому премии будут вручаться 26 марта, в понедельник, в Кремле в 15 часов".

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Персоны
Толстой, Владимир Ильич Путин, Владимир Владимирович
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