Первый канал начинает показ адаптации американского сериала "Менталист"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый канал в понедельник начинает показ российской адаптации американского сериала "Менталист" - версии режиссера Алексея Мурадова "Тот, кто читает мысли", сообщили в пресс-службе телеканала.

"Тот, кто читает мысли (Менталист)" - фильм, полный тайн, интриг, запутанных преступлений и захватывающих расследований. Это адаптация популярного американского сериала The Mentalist, который на протяжении семи лет (2008-2015) с большим успехом шел на телеканале CBS, сериал был показан в более чем пятидесяти странах мира и завоевал несколько премий "Эмми" и "Золотой глобус", - добавили в пресс-службе.

Сценарий адаптации написал Аркадий Высоцкий ("Доктор Пирогова", "Три дня до весны"). Режиссер-постановщик - Алексей Мурадов известен зрителям по работе над фильмами "Истребители", "Власик", "Жуков", "Течет река Волга".

Главные роли исполнили израильский актер Ехезкель Лазаров, Анастасия Микульчина, Игорь Оробей, Нодари Сирадзе и другие.