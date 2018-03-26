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СМИ: южнокорейские артисты выступят в Пхеньяне в апреле с двумя концертами

Культура
26 марта, 5:18 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 26, марта. /ТАСС

Темой мероприятия станет наступление весны

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СЕУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Артисты из Южной Кореи дадут в КНДР два концерта - 1 и 3 апреля. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала MBC начальник протокольной службы президента Республики Корея Тхак Хён Мин. Он возглавлял передовую группу по подготовке концертов южнокорейских артистов, побывавшую 22-24 марта в КНДР.

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"Темой выступления в Пхеньяне станет наступление весны", - отметил он. По словам представителя администрации президента, в ходе поездки в КНДР была достигнута договоренность о проведении совместного концерта. "Отдельное выступление южан намечено на 1 апреля, а совместное с северянами на 3 апреля", - сообщил Тхак Хён Мин.

Он также отметил, что рассматривается возможность увеличения состава направляющейся на Север художественной труппы Юга, на данный момент состоявшей из 160 человек.

По данным телеканала, южнокорейская сторона предложила включить в число артистов южнокорейского рэпера Psy, известного своим хитом Gangnam style. В Пхеньяне к этой идее отнеслись без энтузиазма, но представители Сеула продолжают убеждать коллег из КНДР, что появление этого исполнителя в стране произведет положительный эффект, отмечает MBC.

Ранее музыкальный ансамбль КНДР "Самчжиён" в составе 140 человек выступил на Юге в период проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. Так, представители КНДР приняли участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Южной Корее, достигнута договоренность о проведении саммита лидеров двух стран в конце апреля.

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