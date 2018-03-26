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Городницкий назвал главным событием своего юбилея детский конкурс в его честь

Культура
26 марта, 18:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Фестиваль-конкурс "Все начинается с детства" проходил с конца октября 2017 года по 23 марта 2018 года, в нем приняли участие более 300 участников

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Поэт и ученый Александр Городницкий назвал главным событием своего юбилея Международный фестиваль детского творчества "Все начинается с детства", посвященный его 85-летию. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

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"Есть целый ряд событий, которые я считаю главными не только в связи с этим юбилеем, но и, может, в моей жизни. Например, был организован международный конкурс детского творчества в связи с моими стихами, песнями, воспоминаниями. В моем возрасте уже задумываешься, что после меня останется. И я счастлив, что дожил до того момента, когда дети поют мои песни и читают мои стихи - для меня это было самым ярким событием", - признался Городницкий.

Фестиваль-конкурс, названный строчкой Городницкого "Все начинается с детства", проходил с конца октября 2017 года по 23 марта 2018 года, он собрал более 300 участников и не только из России, но из Австралии, Азербайджана, Германии, Израиля, Канады, США, Франции. Смотр проходил в восьми номинациях и включал не только песенный, поэтический, художественны, театральный и танцевальный разделы, но и конкурс научных работ, а также тему "Городницкий в жизни моей семьи".

Интерес к фестивалю оказался настолько большим, что организаторы обратились к Александру Городницкому с просьбой дать добро на продолжение этого проекта и получили его согласие. "Продолжение будет, но в этом случае мы оторвемся от моей скромной персоны", - прокомментировал эти планы юбиляр. Он полагает, что темой следующего конкурса станет история России в современной поэзии, авторской песне и других видах искусства". Старт смотру будет дан 19 октября - в День лицея.

Еще одним приятным подарком к юбилею стала для Городницкого выставка "Атланты держат небо", открывшаяся в Историко-литературном музее города Пушкина. Сюда поэт передал много фотографий из семейного архива, свои рукописи и дневники, а также костюм пирата, преподнесенный ему сообществом бардов Москвы. Вошла в экспозицию и первая публикация 1948 года - стихи Городницкого, напечатанные в сборнике воспитанников студии литературного творчества Ленинградского дворца пионеров.

А самый свежий его сборник со стихами последних лет - "Различие в возрасте" - представят 6 апреля на творческом вечере поэта в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича

Притяжение Царского Села

Как сказал Городницкий корреспонденту ТАСС, в последние годы его особенно притягивает Царское Село, где на Казанском кладбище похоронены его родители. В одном из стихотворений он даже называет себя "односельчанином Пушкина по Царскому Селу".

"У меня есть такая песня: "Орут грачи веселые вокруг, И стало неожиданно понятно, Что кончился недолгой жизни круг, И время поворачивать обратно". Я действительно на старости лет хочу уже осесть в Царском Селе, потому что замыкается какой-то круг моей юности, начиная от пушкинского Лицея и кончая мной самим. Тут есть у меня маленькая однокомнатная квартира. Мне много не надо", - сказал он.

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Городницкий, Александр Моисеевич
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