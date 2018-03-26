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Иллюстратор Игорь Олейников получил литературную премию Ханса Кристиана Андерсена

Культура
26 марта, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Также среди писателей обладательницей премии стала японская писательница Эйко Кадоно

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Художник-иллюстратор Игорь Олейников в понедельник получил престижную литературную премию имени Ханса Кристиана Андерсена. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роспечати.

"Международный совет по детской книге объявил (в Болонье) победителей премии имени Ханса Кристиана Андерсена, самой престижной премии в области детской литературы в мире, - рассказали в пресс-службе. - Среди писателей обладательницей премии стала японская писательница Эйко Кадоно. Лауреатом премии среди иллюстраторов стал российский художник Игорь Олейников".

Критериями оценки номинантов "стали эстетические и литературные качества произведений, а также новизна всех работ автора, способность видеть с точки зрения ребенка и умение пробудить детскую любознательность. "Премия присуждается на основе целостного представления обо всем корпусе работ автора".

Премия имени Ханса Кристиана Андерсена - литературная премия, которой с 1956 года награждаются лучшие современные детские писатели, а с 1966 года и художники-иллюстраторы со всего мира. Ее часто называют "малой Нобелевской премией".

Медали и дипломы будут вручены победителям во время проведения 36-го Конгресса Международного совета по детской книге, который пройдет в Афинах в сентябре 2018 года.

Олейников с 1979 по 1990 год работал на киностудии "Союзмультфильм". Участвовал в создании таких фильмов как "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Путешествие муравья", "Мартынко". Параллельно с работой в анимации Олейников сотрудничал с детскими журналами "Миша", "Трамвай", "Куча-мала", "Улица Сезам", "Шаровая молния", "Спокойной ночи, малыши!", альманахом "Колобок и Два жирафа"), а также с книжными издательствами. За 30 лет он проиллюстрировал более 80 книг, "Баллада о маленьком буксире" Иосифа Бродского, "Все бегут, летят и скачут" Даниила Хармса, "Разные рыбки" и "Разные кошечки" Бориса Заходера и многие другие.

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