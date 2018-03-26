Минкультуры РФ опровергло информацию о штрафах за зрителей-безбилетников в кинозалах

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минкультуры РФ опровергло информацию о том, что ведомство накладывает штрафы на кинотеатры, если на сеансах присутствуют не купившие билеты зрители.

Ранее издание РБК со ссылкой на представителя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина сообщило, что в ряде кинотеатров после начала сеансов запираются двери, чтобы якобы избежать штрафных санкций от Минкультуры за то, что реальное количество зрителей в зале больше, чем число проданных билетов. По данным кемеровских СМИ, именно закрытые двери в одном из кинозалов торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" стали причиной гибели детей, которых организованно привела на сеанс педагог.

Исполняющая обязанности директора департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба министерства, сообщила, что подобные заявления - это "абсолютно циничная попытка уйти от ответственности и выйти из-под действия законодательства". В пресс-службе подчеркнули, что Минкультуры не имеет полномочий осуществлять контрольно-надзорную деятельность в отношении кинотеатров.

"Ведомство не осуществляет и не имеет полномочий осуществлять контрольно-надзорную деятельность в отношении кинотеатров. Функция министерства - составление протоколов по статье 19.7.7. КоАП РФ ("Непредоставление информации в Единую федеральную автоматизированную информационную систему (ЕАИС) сведений о показах фильмов в кинозалах - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Отмечается, что статья только устанавливает ответственность за непредоставление соответствующей информации в ЕАИС.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с федеральным законом "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" демонстратор фильма, осуществляющий платный показ в кинозале, обязан передавать в ЕАИС информацию о каждом проданном билете. "Ответственность за нахождение в кинозале лиц, не имеющих билета и/или не купивших его, к этой статье КоАП РФ не имеет никакого отношения, что делает обвинения господина Березина в адрес Минкультуры России абсолютно абсурдными", - отметили в пресс-службе. В министерстве добавили, что, по утвержденным постановлением правительства правилам по киновидеообслуживанию населения, кинотеатры обязаны обеспечивать качественный показ и поддерживать необходимый уровень безопасности зрителей.

25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел крупный пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, 53 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 23 погибших.