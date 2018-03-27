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Театр "У Никитских ворот" отпразднует 35-летие

Культура
27 марта, 0:20 UTC+3 МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Труппа и сотрудники отметят праздник, пригласив на него друзей театра

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Труппа театра "У Никитских ворот" во вторник отмечает его 35-летие, сообщил ТАСС художественный руководитель театра, народный артист России Марк Розовский.

"Это внутритеатральное событие", - сказал режиссер. По словам Розовского, в этот день спектаклей не будет. Труппа и сотрудники отметят праздник, пригласив на него друзей театра.

По предложению Розовского в театре в этот день покажут фильм о его открытии, который снял известный кинорежиссер и правозащитник Алексей Симонов. "Там первая зарплата, первые спектакли, это то, что происходило именно 35 лет назад. И сейчас мы будем смотреть - с большим восторгом и юмором. Я думаю, что в зале будет часто раздаваться аплодисменты и смех, там мы абсолютно молодые и непохожие на себя сегодняшних", - сказал он.

К юбилею также выпущена книга, в которой отражена вся история театра "У Никитских ворот". Презентация также пройдет 27 марта. "Книга проиллюстрирована уникальными фотографиями из нашей истории. Это своеобразный творческий отчет нашего коллектива", - сказал Розовский.

Помимо этого, артисты устраивают капустник. "Надеюсь, что он будет живым и по-студийному нелицеприятным, даже в отношении меня, пожалуйста. Это так и должно быть", - комментирует Розовский. В фойе представят выставку, посвященную выступлениям и гастролям театра.

Театр "У Никитских ворот" основан драматургом и режиссером Марком Розовским в 1983 году, за 35 лет театр прошел путь от самодеятельной студии до профессионального коллектива, поставлено около 170 спектаклей. Театр принял участие в 65 театральных фестивалях, из них 36 - зарубежных. Наиболее крупные - Эдинбургский, Авиньонский, фестиваль во Франции, международный фестиваль мюзикла в Южной Корее. Лучшие спектакли - "Бедная Лиза", "История лошади". Спектакль "Дядя Ваня" получил премию "Турандот". В труппе - 3 народных артиста России и 14 заслуженных артистов.

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