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Московская консерватория проведет конкурс хоровых дирижеров

Культура
27 марта, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В рамках первого этапа 27 и 28 марта в Концертном зале им. Маяковского конкурсанты сыграют на рояле по выбору жюри одно из трех заявленных сочинений

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Второй Международный конкурс хоровых дирижеров им. Б. Г. Тевлина стартует во вторник в Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

"Когда задумывалось проведение конкурса хоровых дирижеров в МГК, мы думали о том, чтобы задать самую высокую профессиональную планку для участников этого творческого состязания. Ибо профессор Тевлин всегда в своей деятельности стремился к максимально высокому художественному результату и ставил сложные задачи, подчеркивая, что "надо преодолевать себя в профессии - только тогда ты сможешь достигнуть успеха и в творчестве, и в жизни", - процитировали в пресс-службе слова члена жюри конкурса, худрука Камерного хора Московской консерватории Александра Соловьева.

Все этапы смотра пройдут открыто для публики. Оценивать молодые таланты будет жюри под председательством народного артиста России, заведующего кафедрой хорового дирижирования Московской консерватории Льва Конторовича.

В рамках первого этапа 27 и 28 марта в Концертном зале им. Маяковского конкурсанты сыграют на рояле по выбору жюри одно из трех заявленных сочинений. Таким образом, они должны продемонстрировать свое владение игрой на фортепиано и чтением партитур. Представленные авторы - Бриттен, Пендерецкий и Щедрин. Затем конкурсанты дирижируют сочинением для хора а капелла.

На втором туре в программе крупная кантатно-ораториальная форма. На третьем испытании, уже в Рахманиновском зале, претенденты должны показать свои практические навыки управления хором. "За короткий промежуток молодые хормейстеры должны убедить жюри, что они способны добиться поставленных ими самими исполнительских целей, показать свое видение музыки и содержательность интерпретации", - отметили в консерватории.

Итоги конкурса подведут 1 апреля в Большом зале консерватории. В этот день лауреатам смотра доверят управление Камерным хором Московской консерватории.

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