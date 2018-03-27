"Айфон — это ангел": как драматурги пугают зрителей технологиями будущего

Новая Siri может не только найти соперницу в соцсетях и рассказать о погоде, но и борется за справедливость. Даже если это нравится не всем пользователям © Екатерина Краева/Центр им. Вс. Мейерхольда

Спектакль Siri в духе сериала-антиутопии "Черное зеркало" в театральном центре Мейерхольда рассказывает о будущем, где алгоритм-помощник имеет политическую программу ("сокращение бедности, сохранение окружающей среды..."), а самая продвинутая версия заботится о здоровье пользователей и даже умеет лечить рак. Для героев постановки, попавших в любовный треугольник, служит собеседником, психологом и в итоге решает их судьбы.

Аня, Женя, Шура и Сири

В центре небольшого зала центре Мейерхольда по часовой стрелке движется мини-сцена с четырьмя стульями на высоких ножках. Их занимают, соответственно, четыре героя: Шура — мужчина, Женя — его жена, Аня — романтическая героиня, влюбленная в Шуру, Сири — с виду хрупкая девушка с безупречно-гладкими черными волосами и легким акцентом "под робота", на самом деле, "эволюционировавшая постоянно обучаемая программа по распознаванию образов", как говорится в программе спектакля. Луч света попеременно освещает двух героев: тогда они ведут диалог. Или направлен на одну Сири — тогда она говорит монолог. Аня и Женя незнакомы и не разговаривают друг с другом. Все герои выглядят как обычные современные люди, они одеты в кэжуал, в руках держат смартфоны, разговаривают друг с другом о технологиях, а еще часто задают вопросы Сири, пытаясь разрешить человеческие сомнения:

— Сири, как мне перестать смотреть на других людей и завидовать им? — спрашивает Женя.

— Ищу "на других людей и завидовать им как мне перестать" в магазине iTunes Store.

— Сири, почему ты такая тупая?

— Я могу установить обновление системы Siri. Новая Siri может использовать в разговоре ваши записи из социальных сетей. Это значительно повысит уровень эмпатии.

— Установи обновление.

Развернуть Женя и Аня спрашивают у Siri о любви, о мужчинах, о погоде, о том, какие продукты нужно купить домой © Екатерина Краева/Центр им. Вс. Мейерхольда Женя и Аня спрашивают у Siri о любви, о мужчинах, о погоде, о том, какие продукты нужно купить домой © Екатерина Краева/Центр им. Вс. Мейерхольда

Женя и Шура воспитывают ребенка. За годы в браке они устали друг от друга. "Я была на семинаре по полиамории", — заявляет Женя. Супруги эмоционально обсуждают идеи свободных отношений, закипают от ревности и ссорятся. Шура идет встречать рассвет с Аней. Сири показывает Жене, где и с кем находится ее муж, а также выдает всю историю их знакомства с Аней, которую может увидеть в социальных сетях: количество лайков, совместные фотографии, число общих друзей. Впрочем, Жене не о чем беспокоиться: Шура говорит Ане, что она "очень хорошая", но ему нужно ехать домой, "развешивать носки дочери на маленькие прищепки. И это не изменится".

Аня тоже постоянно советуется с Сири. Только электронная помощница не собирается слепо помогать влюбленной Ане, а имеет свой справедливый план на судьбы героев. Она пытается "починить" семью Жени и Шуры. Аня устанавливает экспериментальную версию искусственного интеллекта, которая продлевает ее жизнь, умеет "менять патогенные гены в организме, отслеживать жизненно важные показатели, лечить рак". Робот становится все умнее и значительнее для людей. Но становятся ли герои более счастливыми?

Развернуть "Siri, чего я хочу?" — спрашивает Женя. "Хачапури по-аджарски из той закусочной в Тбилиси, рядом с которой вы с Шурой жили прошлым летом", — знает робот © Екатерина Краева/Центр им. Вс. Мейерхольда "Siri, чего я хочу?" — спрашивает Женя. "Хачапури по-аджарски из той закусочной в Тбилиси, рядом с которой вы с Шурой жили прошлым летом", — знает робот © Екатерина Краева/Центр им. Вс. Мейерхольда В финале над всеми персонажами, кроме Сири, гаснет свет. Помощница долго и медленно диктует Шуре список продуктов, которые нужно купить: "Сыр камамбер из Пензы, сметана 20% жирности". То есть сверхразвитая Сири, делает простую работу, на которую способна и сегодня, но ее возможности в будущем почти безграничны. Зрители в этом часовом спектакле часто смеются над простыми и злободневными диалогами героев, но больше задумываются: "А что действительно произойдет в будущем? Поработят ли нас технологии?" Наташа, Леша и Сири Наталья Зайцева — стройная девушка в джинсах, модных очках, с гладким каре, — автор сценария. Она пришла в театральную среду из журналистики, раньше писала в "Русский репортер" о музыке. Алексей Кузмин-Тарасов — режиссер, это он захотел поставить пьесу Наташи. В спектакле играет Шуру. После окончания мы сидим с ними в комнате, где актеры пьют чай. Авторы вспоминают о том, что чаще всего говорят люди о спектакле. "Одна женщина сказала мне: "Это очень грустная история". Она говорила о любовном треугольнике, то есть она задумалась не о технологиях, а об отношениях", — рассказывает Наташа. "Мне говорят: "Она же всех поработит. Надо этому противостоять", — добавляет Алексей. Я отвечаю: "Вроде бы нет. Считаю, что человека может поработить все что угодно. Боишься гаджета — выключи и все". Развернуть "У меня есть стих про Instagram: "Я думал, ты пальцем закрыла экран, а это закат", — говорит Шура Ане © Екатерина Краева/Центр им. Вс. Мейерхольда "У меня есть стих про Instagram: "Я думал, ты пальцем закрыла экран, а это закат", — говорит Шура Ане © Екатерина Краева/Центр им. Вс. Мейерхольда "Мне кажется, разговоры о том, что телефон и интернет зло — это глупость. Все удобства сейчас приходят в рамках вот этой умной электроники, — Наташа вертит в руках черный айфон и уходит в философию. — Вот айфон — это ангел, это добро. Я в этом году купила айфон и макбук — беру в руки и радуюсь. У меня есть приложение, которое следит за моим сном, и еще куча удобных вещей". Раньше Наташа не интересовалась технологиями. Кстати, и помощницей Сири начала пользоваться параллельно с тем, как работала над сценарием. Но идея пришла раньше, и она помнит точную дату: 1 апреля 2016 года.



"Я зашла ночью в круглосуточный книжный — "Республику" на Воздвиженке. Незадолго до этого меня заняла мысль о том, что весь поток информации, который мы получаем, по сути, однообразный. Мы интересуемся чем-то одним и получаем больше и больше информации в этом же направлении. И чтобы вырваться из этого однообразного потока я ходила в книжные магазины, чтобы смотреть на книги, которые бы меня не заинтересовали: бизнес, психология. Тогда мне попалась книга Рэя Курцвейла "Эволюция разума". Я прочитала ее прямо в магазине. Основные идеи моей пьесы взяты из этой книги. Футуролог Рэй Курцвейл подробно описывает будущее искусственного интеллекта. Впрочем, Наташа и Алексей говорят, что в спектакле нет отсылки на запредельно-фантастические технологии. Все уже существует, пусть и в зачаточном состоянии. "Есть боты-психотерапевты, которые могут общаться с тобой о переживаниях, — перечисляет Наташа. — Есть медицинские гаджеты, которые измеряют давление, впрыскивают в определенное время инсулин диабетикам".



Siri для центра Мейерхольда — успешный спектакль: все стулья в зале всегда заняты, а дополнительной рекламы он не требует, объясняет Зайцева, люди приходят по "сарафанному радио". Развернуть Siri знает, что нужно героям: Шуре и Жене — родить второго ребенка, Ане — заняться личным развитием © Екатерина Краева/Центр им. Вс. Мейерхольда Siri знает, что нужно героям: Шуре и Жене — родить второго ребенка, Ане — заняться личным развитием © Екатерина Краева/Центр им. Вс. Мейерхольда "Да, технологии в театре — это тренд, — кивает Наташа. — Это приходит и будет развиваться". "При этом я не думаю, что внедрять роботов в спектакли — это честно, рассуждает Алексей. — Это эффектно, но вот то, чем люди восхищаются, — это робот шагает на двух ногах по залу. А этот шагающий робот — далеко не самое убедительное, на что способен искусственный интеллект. Лично меня больше вдохновляет неочевидное: звуки. Для начала: сегодня роботы пишут музыку. Но главное, что вокруг нас больше искусственных звуков. Послушайте сейчас — кулер, лампы, машины за окном. Когда люди не говорят и наступает тишина, в ней слышно, как работают технологии".

Анастасия Степанова