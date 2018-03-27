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Фестиваль Ростроповича в девятый раз соберет в Москве звезд мировой классики

Культура
27 марта, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В Большом зале Московской консерватории прозвучат сочинения Сергея Прокофьева

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Симфонический оркестр Берлинского радио даст старт IX Международному фестивалю Мстислава Ростроповича во вторник - в день рождения прославленного виолончелиста и дирижера. Об этом сообщила дочь музыканта, художественный руководитель смотра Ольга Ростропович.

В Большом зале Московской консерватории прозвучат сочинения Сергея Прокофьева - учителя и друга Мстислава Ростроповича, отметила худрук фестиваля. Симфонию-концерт для виолончели с оркестром, соавтором и первым исполнителем которой был Ростропович, исполнит испанский виолончелист Пабло Феррандес. За дирижерский пульт поднимется датский маэстро Томас Сондергаард.

Во втором концерте фестиваля 29 марта на сцену выйдет камерный оркестр "Вена-Берлин", в составе которого играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира - Венского и Берлинского, а также французский виолончелист Готье Капюсон. Они исполнят произведения Моцарта и Гайдна.

Вечер 1 апреля посвятят русской музыке. В нем примут участие Российский национальный оркестр (РНО), которым в этот вечер будет управлять итальянский маэстро - Пьер Карло Орицио. Худрук РНО Михаил Плетнев исполнит партию фортепиано в концерте Fis-moll Скрябина. Также прозвучат сочинения Чайковского и Римского-Корсакова.

Европейские вокалисты Сибилла Рубенс, Ингеборг Данц, Даниэль Йоханнсен, Мауро Петер, Самуэль Хассельхорн и Томас Ласке выступят в Москве 2 апреля. Исполнение "Страстей по Матфею" Баха также объединит под управлением Эноха цу Гуттенберга три известных немецких коллектива - оркестр KlangVerwaltung и хор KlangVerwaltung, которые впервые приедут в Россию, а также Мюнхенский хор мальчиков.

Кульминацией фестиваля Ростроповича в этом году станет вечер в новом для смотра формате - мультимедийное представление "Римская трилогия", созданное совместно с Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. 3 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца "до тысячной доли секунды" должны совпасть трехмерный видеоряд и музыка Отторино Респиги в исполнении Большого симфонического оркестра им. Чайковского под управлением Антонио Мендеса (Испания).

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