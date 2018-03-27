Александр Калягин поздравил театральных деятелей и зрителей с Международным днем театра

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Международный день театра отмечается во вторник, 27 марта, во всем мире. Учрежденный в 1961 году в Вене на 1Х конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО, он с тех пор вошел в календари знаменательных дат ежегодным праздником мастеров сценического искусства и зрителей.

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, народный артист РФ Александр Калягин поздравляет всех служителей Мельпомены и зрителей с Международным днем театра, направив поздравления во все региональные отделения СТД и московские театры, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД РФ.

"Международный день театра - это, наверное, единственный профессиональный праздник, который отмечают не только те, кто составляет большую театральную семью, но и те, кто составляет прекрасное объединение любителей сценического искусства. В масштабах нашей страны - это миллионы наших зрителей, а, значит, мы счастливые люди - у нас есть столько преданных и верных нам друзей", - говорится в поздравлении Калягина.

"Мы действительно счастливые люди, - продолжил глава СТД, - потому что занимаемся любимым делом, а по-другому в театре работать нельзя. И тот, кто не способен самозабвенно любить театр, здесь не задерживается, и это касается абсолютно всех, не важно, творит ли он на сцене или трудится в цехах, работает в бухгалтерии или пишет тексты в литчасти".

"Сегодня я хочу поздравить вас всех, мои дорогие коллеги, с нашим театральным праздником! Хочу вам пожелать здоровья, счастья, воплощения всего задуманного. Пусть будут новые спектакли, новые роли, новые победы и свершения!", - заключил Калягин.

У Международного дня театра не существует обязательного ритуала проведения, однако в Москве по традиции к этому празднику приурочены разные мероприятия, о которых их организаторы рассказали ТАСС.

Награды лучшим

Одним из главных событий, приуроченных к Международному дню театра, станет торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в самой почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", которая состоится во вторник в Белом фойе Исторической сцены Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), сообщили в пресс-службе премии.

"Чествование лауреатов "Золотой маски" в самой почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" - исключительно важное событие. Союз театральных деятелей РФ и Дирекция фестиваля "Золотая маска" посвящают этот день выдающимся мастерам сцены и стремятся наполнить его восхищением и любовью, - подчеркнули организаторы. - В качестве гостей на церемонию приглашены коллеги лауреатов, а также их родные и близкие".

Режиссерами церемонии, которая пройдет в Белом фойе Исторической сцены ГАБТ, стали Нина Чусова и Марина Брусникина. В ней примет участие председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Как ранее сообщила ТАСС генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина, в этом году впервые было решено провести две равноценные церемонии награждения, отдельно выделив лауреатов премии в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России". Ее лауреатами станут люди, "которых знает вся страна и которые, бесспорно, заслужили особого почета и внимания".

Их имена уже объявлены. Это - москвичи актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт и актрисы Алла Покровская и Галина Анисимова, а также петербургские мастера - балетмейстер Николай Боярчиков, актеры Иван Краско и Владимир Рецептер, деятели театра из других городов страны: артист Анатолий Гладнев (Воронеж), режиссер Юрий Бурэ-Небельсен (Курск), актрисы Алла Журавлева (Мурманск) и Вера Кузьмина (Чебоксары).

Что касается церемонии награждения победителей в основных номинациях, то она состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра, уточнили в пресс-службе премии.

В честь юбилея ГИТИСа

Все желающие смогут почувствовать себя студентами театрального вуза на выставке-перформансе "ДНК театра", приуроченной к 140-летию Российского института театрального искусства - ГИТИС, рассказал ТАСС ректор вуза Григорий Заславский, подчеркнув, что интерактивный проект откроется в День театра, 27 марта.

"Выставка будет проходить в Московском музее современного искусства Российской академии художеств на Гоголевском бульваре, который на 12 дней превратится в творческую лабораторию, - пояснил Заславский. - Автор концепции - Алексей Трегубов". По словам ректора, выставка будет развернута в восьми залах-лабораториях - по числу факультетов ГИТИСа.

Сейчас на восьми факультетах ведется преподавание по всем театральным специальностям: режиссер драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, актер этих же направлений, театровед и балетмейстер, сценограф, продюсер.

"Во время работы выставки каждый посетитель сможет посетить занятия по актерскому мастерству или сценической речи", - добавил Заславский. Он отметил, что экспозиция организована за счет внебюджетных средств. "Студенты смогут приобрести один билет на все дни за 500 рублей", - проинформировал ректор.

В работе выставки, в частности, примут участие артисты из "Квартета И", "Мастерской Петра Фоменко", "Геликон-оперы", которые вышли из стен ГИТИСа. Кроме того, педагоги вуза проведут профессорские "заседания" и мастер-классы.

Новые книги о вахтанговцах

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в Международный день театра решил устроить книжную премьеру. Вернее, книг будет две, и обе они посвящены вахтанговцам, понятно, что презентация новых изданий пройдет в Вахтанговском театре.

"В АРТ-КАФЕ Вахтанговского театра мы представим новые книги, посвященные двум личностям, без которых сегодня невозможно представить Театр имени Евгения Вахтангова, - удивительной актрисе Юлии Константиновне Борисовой и замечательному композитору Фаустасу Латенасу", - рассказала ТАСС пресс-атташе Вахтанговского театра Елена Кузьмина.

По ее словам, первой представят книгу известного театроведа и критика Веры Максимовой "Люблю. Юля", посвященной Юлии Борисовой - народной артистке СССР, Герою Социалистического труда, лауреату Государственных премий, кавалеру многих орденов и обладательнице многочисленных наград, кумиру нескольких поколений зрителей. "Это первая книга о легендарной вахтанговской актрисе, в которой описаны важнейшие события ее жизни, даны портреты знаменитых коллег по театру, охарактеризованы ее выдающиеся роли", - отметила пресс-атташе Вахтанговского театра.

"Юлия Константиновна никогда не давала и не дает интервью, но для данного издания, она впервые сделала исключение", - подчеркнула Кузьмина, добавив, что Борисова обязательно будет присутствовать на презентации посвященной ей книги.

Вторым изданием, которое представят в Вахтанговском театре, станет книга Дайвы Шабасявичене и Расы Васинаускайте "Музыка и театр. Композитор Фаустас Латенас". "Наряду со статьями литовских коллег композитора, в книгу включены материалы, написанные худруком вахтанговцев Римасом Туминасом, директором Вахтанговского театра Кириллом Кроком, артистами-вахтаговцами, - проинформировала Кузьмина. - Приложением к книге является аудиодиск, в который вошла авторская музыка Латенаса, звучащая в спектаклях Вахтанговского театра - от "Ревизора" до "Царя Эдипа".

Обе книги изданы Театром имени Евгения Вахтангова в начале 2018 года совместно с издательством "Театралис", заключила пресс-атташе.

Финал конкурса драматургов

В Международный день театра подведет итоги Международный конкурс русскоязычной драматургии "Действующие лица". Финал творческого состязания состоится в Московском театре "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза, сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса.

Собеседница агентства напомнила, что конкурс "Действующие лица" проводится с 2003 года "Школой современной пьесы" при поддержке Департамента культуры города Москвы. За это время творческое состязание обрело завидную популярность. Ежегодно на конкурс поступает несколько сотен пьес из разных стран.

В этом году жюри, которое состояло из 52 молодых режиссеров, отобрало 10 пьес. В шорт-лист вошли: "Дятел" Алексея Житковского, "Ганди молчал по субботам" Анастасии Букреевой, "За искусство (Конец цитаты)" Вадима Климова, "Тракторина" Алексея Синяева, "Позовите тетю Тоню" Юлии Шараповой, "Соло на ржавых качелях" Кирилла Бусидова (Евгения Закирова), "С училища" Андрея Иванова, "Луна и грыжа" Сергея Минаева, "Расстрелянное солнце" Дениса Касперова, "Красный павлин" Айрата Ахметова.

Все эти работы считаются победителями, они опубликованы в сборнике "Лучшие пьесы года", их авторам будут вручены почетные грамоты лауреатов, уточнили в оргкомитете конкурса.

Церемония награждения проходит в виде театрализованного представления. Каждая пьеса получает свое сценическое воплощение в виде режиссерского этюда. После показа сценических этюдов будет выбран только один режиссер, который получит право поставить пьесу целиком, создав полноценный спектакль на сцене театра "Школа современной пьесы", отметили в оргкомитете конкурса.