Фонд кино определит лидеров анимационной отрасли

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) собирается провести конкурс для определения лидеров в анимационной отрасли. Об этом во вторник на заседании в Госдуме заявил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

"Сейчас мы обсуждаем с коллегами возможное введение отдельных институтов-лидеров в анимационном блоке, потому что мы считаем, что компании набрали достаточный уровень компетенции, есть возможность планку качества еще поднимать, но для этого может понадобиться отдельный конкурс в рамках анимационного блока", - сказал Малышев.

Он отметил, что Фонд кино уделяет особое внимание поддержке российской анимации, за последние годы Фонд поддержал почти 50 национальных анимационных проектов на сумму около 4 млрд рублей. Из них 27 проектов вышли в прокат, их сборы составили 8,5 млрд, больше 40 млн зрителей.

"Мы четко понимаем, что зрителя приучать к хорошему российскому кино надо с детства. Тем людям, которые росли на фильмах других стран и на голливудской продукции, крайне сложно потом перестраиваться, и они всерьез российское кино и не воспринимают", - сказал Малышев.