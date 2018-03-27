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Фонд кино определит лидеров анимационной отрасли

Культура
27 марта, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев отметил, что необходимо приучать зрителя к хорошим российским фильмам с детства

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) собирается провести конкурс для определения лидеров в анимационной отрасли. Об этом во вторник на заседании в Госдуме заявил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

"Сейчас мы обсуждаем с коллегами возможное введение отдельных институтов-лидеров в анимационном блоке, потому что мы считаем, что компании набрали достаточный уровень компетенции, есть возможность планку качества еще поднимать, но для этого может понадобиться отдельный конкурс в рамках анимационного блока", - сказал Малышев.

Он отметил, что Фонд кино уделяет особое внимание поддержке российской анимации, за последние годы Фонд поддержал почти 50 национальных анимационных проектов на сумму около 4 млрд рублей. Из них 27 проектов вышли в прокат, их сборы составили 8,5 млрд, больше 40 млн зрителей.

"Мы четко понимаем, что зрителя приучать к хорошему российскому кино надо с детства. Тем людям, которые росли на фильмах других стран и на голливудской продукции, крайне сложно потом перестраиваться, и они всерьез российское кино и не воспринимают", - сказал Малышев.

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