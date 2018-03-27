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Награждение лауреатов "Золотой маски" началось с минуты молчания

Культура
27 марта, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Председатель Союза театральных деятелей РФ также попросил почтить память Олега Табакова

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Минута молчания в память о погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" на церемонии вручения российской национальной театральной премии "Золотая маска"

Минута молчания в память о погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" на церемонии вручения российской национальной театральной премии "Золотая маска"

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения российской национальной театральной премии "Золотая маска" в самой почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" началась во вторник с минуты молчания в память о погибших в Кемерове.

"Сегодня грустный день, тяжелый день, - сказал председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. - Сегодня трагический день для нашей страны. То, что произошло в Кемерове, это ужасно. Простите, что я церемонию начинаю с минуты молчания".

Также Калягин попросил почтить память минутой молчания память народного артиста СССР Олега Табакова, который скончался 12 марта. "Это потеря для всех нас, для коллег, для друзей, - отметил председатель СТД. - В прошлом году он получил премию "Золотую маску" за выдающийся вклад. Есть кадры, где он стоит улыбающийся на сцене".

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Награждение приурочено к Всемирному дню театра, отмечаемому во всем мире 27 марта. Имена лауреатов в почетных номинациях уже известны. Это - москвичи актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт и актрисы Алла Покровская и Галина Анисимова, а также петербургские мастера - балетмейстер Николай Боярчиков, актеры Иван Краско и Владимир Рецептер, деятели театра из других городов страны.

Что касается церемонии награждения победителей в основных номинациях, то она состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.

Награждение проходит в Белом фойе Исторической сцены Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

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