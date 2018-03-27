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Музеи Кремля провели внеплановую проверку безопасности после трагедии в Кемерове

Культура
27 марта, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

По словам генерального директора музея Елены Гагарина, в ходе проверки не было выявлено каких-либо нарушений

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля, которые в 2017 году посетили свыше 2,7 млн человек, провели внеочередную проверку систем пожарной безопасности после событий в Кемерове, где в результате пожара погибли более 60 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщила генеральный директор Музеев Кремля Елена Гагарина.

"Мы вызвали и пожарную охрану, и инженеров, чтобы еще раз проверить, нет ли каких-то неприятностей. У нас все хорошо, все проверили, все в порядке. В музей можно приходить совершенно спокойно", - сказала она.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38, в том числе 26 детей. Среда, 28 марта, в России объявлена общенациональным днем траура.

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