Музеи Кремля провели внеплановую проверку безопасности после трагедии в Кемерове

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля, которые в 2017 году посетили свыше 2,7 млн человек, провели внеочередную проверку систем пожарной безопасности после событий в Кемерове, где в результате пожара погибли более 60 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщила генеральный директор Музеев Кремля Елена Гагарина.

"Мы вызвали и пожарную охрану, и инженеров, чтобы еще раз проверить, нет ли каких-то неприятностей. У нас все хорошо, все проверили, все в порядке. В музей можно приходить совершенно спокойно", - сказала она.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека. Госпитализированы 69 человек, в списке пропавших без вести числятся 38, в том числе 26 детей. Среда, 28 марта, в России объявлена общенациональным днем траура.