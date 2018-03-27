"Нелюбовь" и "Теснота" вошли в шорт-лист кинопремии "Золотая арка"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Картины Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Кантемира Балагова "Теснота" вошли в шорт-лист первой международной кинопремии "Восток-Запад. Золотая арка". Об этом во вторник на пресс-конференции объявил арт-директор кинопремии Андрей Плахов.

"В шорт-лист Международной премии "Восток-Запад. Золотая арка" вошли 13 фильмов. Лидерами по количеству номинаций стали российские картины "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Теснота" Кантемира Балагова - у каждой из них по пять номинаций. По четыре номинации у "Вестерна" Валески Гризебах (Болгария, Германия, Австрия) и "Фокстрота" Самуэля Маоза (Израиль)", - сказал Плахов. За приз в номинации "Лучший игровой полнометражный фильм" поборются картины "Вестерн", "Нелюбовь", "О теле и душе" Ильдико Эньеди (Венгрия), "Теснота" и "Фокстрот".

Премия присуждается впервые, церемония награждения состоится 14 апреля в Москве. За неделю до вручения в партнерстве с Гете-институтом и "Каро Арт" состоятся специальные показы фильмов-номинантов "Золотой арки", сказал Плахов.

Премия присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. В лонг-лист премии вошли 32 фильма из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Румынии, Турции, Украины и др.

В жюри премии вошли 24 киноведа и кинокритика. Среди них: Карлос Эли де Альмеида (Бразилия), Джон Асп (Швеция), Биргит Боймерс (Великобритания) и другие. "Это экспериментальная вещь, мы долго спорили, какие страны должны войти. Мы решили, что некоторое разумное кинематографическое пространство мы можем создать", - рассказал Плахов.

"Мне кажется, что при наличии большого количества национальных кинопремий учреждение международной награды, которая вручается теми людьми, кто пишет о кинематографе стран Евразии или изучает его, создает возможность более широкого взгляда на кинематографии евразийского пространства и объективной оценки новых фильмов", - отметил председатель правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков.