Александр Митта планирует "незаметно" отметить свое 85-летие

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС. Режиссер и сценарист, народный артист России Александр Митта в среду отмечает 85-летие. На сей раз он нарушит свою многолетнюю традицию и не будет устраивать в день рождения творческий вечер в московском Доме кино.

"Хочу, чтобы юбилей прошел для всех незаметно", - пояснил режиссер ТАСС.

И свое 75-летие, и 80-летие Александр Митта отмечал именно на сцене Дома кино, где проводил импровизированный мастер-класс и собирал друзей. "В этом году никаких мастер-классов организовывать не буду, не хочется, - сказал Митта. - Может быть, в гости придут ученики, старые друзья, но не более того".

"Мне кажется, что сейчас я практически позабыт, и меня это вполне устраивает, - продолжил режиссер. - Хотя по-прежнему много работаю, провожу семинары, пишу две книжки - одну про то, как помочь людям снимать кино, ведь сейчас сделать фильм может кто угодно, хоть на мобильный телефон, а я пытаюсь объяснить, как сделать так, чтобы ваша картина зацепила зрителя без привлечения дорогой техники". Вторая книга, продолжил Митта, рассказывает про кинематограф для детей.

"В ближайшем будущем сам не планирую снимать фильмы, но все равно в голове что-то сочиняю", - отметил режиссер.

Говоря о том, что его многие забыли, Александр Митта явно лукавит. Режиссера прекрасно помнят по фильмам "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Гори, гори, моя звезда", "Граница. Таежный роман". А более молодые зрители знают режиссера по ремейку его советского фильма "Экипаж" с Данилой Козловским и Владимиром Машковым, который снял в 2016 году Николай Лебедев.

Митта в 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИК. Его дебютом стал фильм "Друг мой Колька", но всероссийскую известность принесла Александру Наумовичу картина "Звонят, откройте дверь". Она также была удостоена главного приза международного кинофестиваля в Венеции. Кроме того, Митта снял такие популярные ленты, как "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Без страха и упрека" и др.