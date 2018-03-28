В МХТ имени Чехова отметят 150-летие Горького премьерой документального спектакля

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова отметит в среду 150-летие со дня рождения Максима Горького (1868-1936). Памятной дате посвящен масштабный документальный спектакль о жизни и творчестве писателя под названием "Солнце всходит", сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

"Московский Художественный театр имеет большой опыт постановки таких юбилейных мероприятий", - сказала собеседница агентства, напомнив, что прежде в МХТ состоялись спектакли и вечера о Станиславском, Чехове, Немировиче-Данченко.

На этот раз сценарий состоит только из документов, в нем нет ни одного придуманного или сочиненного слова - это отрывки воспоминаний, писем, официальных документов, статей, которые рассказывают о Горьком, различных аспектах его деятельности, вступают в конфликт друг с другом, уточняют, свидетельствуют, пояснила Малкина. По ее словам, спектакль затронет все аспекты жизни и творчества Горького, и прежде всего его отношения с МХТ. "Ведь именно опыт работы Станиславского и Немировича-Данченко с современной драматургией рождает Горького как драматурга, который и сегодня остается наиболее востребованным в новейшей культуре, а его пьесы не сходят с афиш мировых театров", - подчеркнула пресс-атташе МХТ.

Над постановкой работают режиссер Виктор Рыжаков и художник-сценограф Николай Симонов, автор пьесы - Михаил Дурненков. В спектакле с большим числом действующих лиц занята практически вся труппа Художественного театра, а также приглашенные актеры. Роль Горького исполнит Игорь Гордин, на роль Марии Андреевой приглашена Ксения Раппопорт, Марина Зудина предстанет Ольгой Книппер, Игорь Верник - Владимиром Немировичем-Данченко, Анатолий Белый - Константином Станиславским.

Год Горького

Год Максима Горького в МХТ начался в прошлом сезоне: в Художественном театре прошла горьковская режиссерская лаборатория, в результате которой репертуар обогатился спектаклем "Мальва" (режиссер Данил Чащин). Молодыми режиссерами были поставлены три эскиза по текстам Горького "Карамора", "Исповедь" и "Мальва", а крупнейшие филологи и культурологи прочли публичные лекции о Горьком и его эпохе.

Также с 1 января по 31 декабря 2018 года каждый день блоги МХТ в социальных сетях публикуют выдержки из летописи жизни и творчества Горького (издание 1958-1960 годов). Таким образом, читатели блога точно так же, как и МХТ, проживают 2018 год вместе с Горьким, заключила пресс-атташе Московского Художественного театра.

В 2018 году в России проходят мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения Максима Горького. ЮНЕСКО также включила 150-летний юбилей в перечень значимых дат года.

Максим Горький (настоящее имя - Алексей Максимович Пешков) родился 16 (28) марта 1868 года. Он был самым издаваемым в Советском Союзе писателем. В общей сложности на момент распада СССР тираж его произведений составил более 3,5 млн экземпляров. За всю историю русской литературы больше него издавались лишь произведения Льва Толстого и Александра Пушкина. Горького также неоднократно выдвигали на соискание Нобелевской премии по литературе.