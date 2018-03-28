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СМИ: Харви Кейтель снимется в новом фильме Павла Лунгина

Культура
28 марта, 3:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, марта. /ТАСС

Съемки ленты начнутся в апреле в Израиле

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Харви Кейтель

Харви Кейтель

© Richard Shotwell/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Американский актер Харви Кейтель, известный по фильмам Квентина Тарантино "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1992) и "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), сыграет в новой картине российского режиссера Павла Лунгина "Исав" (Esau). Съемки ленты начнутся в апреле в Израиле, фильм выйдет на широкий экран в 2019 году, сообщил во вторник журнал Variety.

"Мой фильм - это история о великой любви, возвращении и беспощадности времени, - приводит издание слова Лунгина, который впервые объявил о данном проекте полтора года назад. - Фильм повествует о том, что есть в жизни вещи, исцелить которые время не в силах. И есть такие ошибки, которые лучше не совершать".

"Конфликты и ревность любящих, показанные в этой истории, способны захватить дух", - заметил Кейтель.

Фильм на английском языке снимается по мотивам произведения израильского писателя Меира Шалева. Лента представляет собой современную переработку библейской истории об Исаве, продавшем свое право первородства брату Иакову за чечевичную похлебку (Книга Бытия). В фильме также сыграют Лиор Ашкенази, Марк Иванир, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт и Шира Хаас.

Павел Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990), "Остров" (2006), "Царь" (2009). Фильм "Такси-блюз" принес ему награду Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру в 1990 году.

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