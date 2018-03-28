Медведев: фильмы Александра Митты всегда реалистичные, глубокие и во многом философские

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Александра Митту с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Вы обладаете особым талантом - и режиссера, и сценариста, и писателя. Все это помогает вам создавать реалистичные, глубокие и во многом философские фильмы. Каждая картина - это новая стилистика, объединение самых разных жанров: драмы, комедии, артхауса", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что фильмы режиссера не просто интересны, но и заставляют зрителя чувствовать, размышлять, сопереживать героям. "Сегодня вы успешно сочетаете творчество с педагогической деятельностью, воспитываете новое поколение режиссеров. Ваши студенты знают, что учиться у такого Мастера, как вы, - большая удача", - заключил Медведев.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве, в 1960 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютом стал фильм "Друг мой Колька", но всероссийскую известность принесла картина "Звонят, откройте дверь". Она также была удостоена главного приза международного кинофестиваля в Венеции. Кроме того, Митта снял такие ленты, как "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Без страха и упрека" и десятки других.