Фестиваль искусств "Камчатская весна" открылся траурным концертом

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ежегодный краевой фестиваль искусств "Камчатская весна 2018" открылся в Петропавловске-Камчатском в среду в 19:00 (10:00 мск). Как сообщили ТАСС в краевой филармонии, программу запланированного ранее концерта открытия изменили в связи с трагедией в Кемерове.

С 28 марта по 28 апреля на Камчатке будет проходить ежегодный краевой фестиваль искусств "Камчатская весна 2018". В программу фестиваля вошли концерты камерной и вокально-хоровой музыки с участием именитых солистов, премьеры спектаклей и выставки.

"Запланированный на открытие фестиваля концерт скрипача Гайка Казазяна и Камчатского камерного оркестра проходит по плану. Однако, в связи с объявленным в стране трауром, репертуар артистов изменен. Сегодня будут звучать траурные произведения", - рассказал представитель филармонии.

Согласно программе фестиваля, 18 апреля на сцене Камчатского театра драмы и комедии выступит обладатель премии Grammy камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета, который примет участие в концерте фестиваля не только в качестве дирижера, но и солиста.

Завершит фестиваль концерт Камчатской хоровой капеллы имени Евгения Морозова и Оркестра русских народных инструментов Камчатского колледжа искусств "В сердце светит Русь…".