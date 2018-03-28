Французский органист Габриэль Маргьери представит посвящение Московской консерватории

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Французский органист Габриэль Маргьери даст концерт 16 апреля в Большом зале Московской консерватории, на котором впервые в России исполнит сочинение, вдохновленное архитектурой Большой Никитской улицы в Москве и, в частности, зданием консерватории. Об этом сообщили в среду в пресс-службе учебного заведения.

"16 апреля в Большом зале консерватории - уникальный органный концерт. В программе известного французского органиста Габриэля Маргъери - российская премьера сочинения, посвященного Московской консерватории и Большой Никитской улице. Органист, вдохновленный архитектурными образами зданий и церквей, расположенных здесь, создал необычную программную композицию", - отметили в консерватории.

Организаторы вечера уточнили, что премьера включает семь частей. Некоторые из них озаглавлены строчками из стихотворений Марины Цветаевой, "которая не только создала свой знаменитый цикл о Москве, но и географически была связана с Большой Никитской". Еще юная поэтесса училась в Музыкальном общедоступном училище по классу фортепиано (в наши дни - Академический музыкальный колледж при Московской консерватории), затем жила на этой улице (тогда - улица Герцена) после эмиграции. Спустя 50 лет после смерти Цветаевой ее отпевание прошло в храме Вознесения у Никитских ворот.

В программе также прозвучат сочинения французских композиторов XII-XX веков. "Редко когда приходится слышать такие раритеты, как миниатюра Перотина (представителя Школы Нотр-Дам), чаконы Луи Куперена и Жана-Филиппа Рамо, сюиту Боварли-Шарпантье", - заметили в пресс-службе. Также артист сыграет собственные импровизации и духовные опусы Сен-Санса, Мессиана, Лангле.

Концерт пройдет при поддержке Французского института при посольстве Франции в России.

Габриэль Маргьери - лауреат престижных международных органных конкурсов: в Сент-Олбансе (Великобритания), Бордо (Франция), в Шартре (Франция). Преподает в Высших национальных консерваториях в Лионе и Париже и активно дает концерты в Великобритании, Германии, Канаде, Ирландии, Испании, Италии, Португалии, России и Японии. Также музыкант является штатным органистом Церкви Святых Павла и Людовика в Париже, выиграл конкурс на должность главного органиста Собора Сакре-Кер на Монмартре в Париже, Церкви Сен-Бонавентур и Кафедральном Соборе Иоанна Крестителя в Лионе. Среди его собственных сочинений - произведения для органа, фортепиано, хора и различных инструментальных ансамблей, духовная музыка.