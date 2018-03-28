Запись о рождении Максима Горького внесли в реестр уникальных документов страны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Запись о рождении Алексея Максимовича Пешкова (писателя Максима Горького) включили в реестр уникальных документов Российской Федерации в день празднования 150-летия со дня его рождения. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Сегодня отмечается 150 лет со дня рождения писателя. Хороший повод поговорить о документальных богатствах Нижегородского края, тем более, что на сегодняшний день последний документ, внесенный в Госреестр уникальных - это подлинная метрическая запись о рождении А. М. Пешкова", - приводит пресс-служба слова руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Бориса Пудалова.

"Уникальность заключается не только в том, что это великий писатель. Мы впервые прорвали, скажем так, "древнерусскую блокаду", - сказал Пудалов, пояснив, что большинство документов, которые включают в реестр уникальных, относятся к средневековью и древности. Критерии же по отбору документов XIX - XX веков до сих пор не отработаны до конца, и запись о рождении Пешкова стала первым документом XIX века, который включили в этот реестр.

"Сведения о рождении Алексея Пешкова - будущего писателя Максима Горького - содержатся в метрической книге Варваринской церкви Нижнего Новгорода. В записи №16 отмечается: "рожден 16 марта (16 марта - по старому стилю, 28 марта - по новому стилю - прим. ТАСС), крещен 22 марта 1868 г. Родители: Пермской губернии мещанин Максим Савватиев Пешков и законная жена его Варвара Васильева, оба православные", - говорится в сообщении.

В среду на празднование юбилея писателя в Нижний Новгород приехали трое правнуков Горького - Екатерина, Максим и Надежда Пешковы. В течение дня на родине Горького пройдут торжественные мероприятия: международная научная конференция ''Горьковские чтения-2018'', второй международный литературный фестиваль имени Горького, выставки и спектакли. ЮНЕСКО включила 150-летний юбилей писателя Максима Горького, который родился в Нижегородской губернии, в перечень значимых дат в 2018 году.

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) родился 28 марта в Нижнем Новгороде. В 1893 году писатель опубликовал несколько рассказов в нижегородских газетах "Волгарь" и "Волжский вестник". Псевдоним Максим Горький впервые появится в 1892 году в Тифлисе, в газете "Кавказ" под первым рассказом "Макар Чудра". Горький является автором таких произведений, как "Старуха Изергиль", "Фома Гордеев", "Мать", "Мещане", "На дне", "Васса Железнова", "Жизнь Клима Самгина" и др.